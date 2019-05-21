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آخر تحديث: الثلاثاء، 21 - مايو - 2019 الساعة 08:14:39م
حامد وأبو لحوم والهاشمي ينقلون تعازي الرئيس المشاط لرئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين
زار مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد ووزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم ونائب وزير الصناعة محمد الهاشمي وعدد من قيادات الجبهة الإعلامية اليوم رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبد الله صبري.
قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل 4 من المعتكفين فيه
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم المسجد الأقصى المبارك واعتقلت عددا من المعتكفين فيه.
الفريق الاقتصادي المشارك في مباحثات الأردن يصدر بياناً هاماً في ختام المباحثات
أصدر الوفد الاقتصادي المشارك في محادثات الأردن بيان في ختام المباحثات التي عقدت بالعاصمة عمان خلال الفترة 14 إلى 16 مايو الجاري، والتي كرست لمناقشة الجانب الاقتصادي المتعلق باتفاق الحديدة الذي إتفق عليه الطرفان في مشاورات ستوكهولم.
وفاة النمساوي نيكي لاودا أسطورة سباقات (فورمولا 1)
توفي النمساوي نيكي لاودا أسطورة سباقات فورمولا 1، عن 70 عامًا، حسبما قال طبيبه فالتر كليبتكو، لوكالة الأنباء الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.
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وزير الخدمة المدنية يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس المشاط
[21/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :
أدى اليمين الدستورية أمام الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، وزير الخدمة المدنية والتأمينات إدريس سعيد عبده صالح الشرجبي .
سبـأ
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