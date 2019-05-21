محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حامد وأبو لحوم والهاشمي ينقلون تعازي الرئيس المشاط لرئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين صنعاء - سبأ :

زار مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد ووزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم ونائب وزير الصناعة محمد الهاشمي وعدد من قيادات الجبهة الإعلامية اليوم رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبد الله صبري.



وخلال الزيارة نقلوا لرئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين تعازي رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط في استشهاد نجله الثاني متأثرا بإصابته جراء استهداف طيران تحالف العدوان للحي السكني في الرقاص بالعاصمة صنعاء.



كما أطمأنوا على الحالة الصحية لعبد الله صبري جراء إصابته بقصف طيران العدوان للحي السكني.



وأشادوا بدور رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين في كشف انتهاكات العدوان وجرائمه بحق الشعب اليمني والإعلام بشكل خاص.. مؤكدين أن هذه المواقف ستضل خالدة في وجدان الشعب اليمني.



من جانبه أكد عبد الله صبري استمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان وكشف حملاته التضليلية وجرائمه وانتهاكاته بحق الشعب اليمني.



وجدد التـأكيد على أن جرائم العدوان بحق المدنيين لن تزيد الإعلاميين وكل فئات الشعب اليمني إلا مزيدا من الصمود والثبات في مواجهته حتى تحقيق النصر.

سبـأ [21/مايو/2019]سبـأ