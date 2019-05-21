ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 21 - مايو - 2019 الساعة 08:14:39م
حامد وأبو لحوم والهاشمي ينقلون تعازي الرئيس المشاط لرئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين
زار مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد ووزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم ونائب وزير الصناعة محمد الهاشمي وعدد من قيادات الجبهة الإعلامية اليوم رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبد الله صبري.
قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل 4 من المعتكفين فيه
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم المسجد الأقصى المبارك واعتقلت عددا من المعتكفين فيه.
الفريق الاقتصادي المشارك في مباحثات الأردن يصدر بياناً هاماً في ختام المباحثات
أصدر الوفد الاقتصادي المشارك في محادثات الأردن بيان في ختام المباحثات التي عقدت بالعاصمة عمان خلال الفترة 14 إلى 16 مايو الجاري، والتي كرست لمناقشة الجانب الاقتصادي المتعلق باتفاق الحديدة الذي إتفق عليه الطرفان في مشاورات ستوكهولم.
وفاة النمساوي نيكي لاودا أسطورة سباقات (فورمولا 1)
توفي النمساوي نيكي لاودا أسطورة سباقات فورمولا 1، عن 70 عامًا، حسبما قال طبيبه فالتر كليبتكو، لوكالة الأنباء الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.
آخر الأخبار:
رئيس الوزراء يستقبل وزير الخدمة المدنية ويؤكد على وظائف الوزارة السيادية الهامة
غسان سلامة في احاطة لمجلس الأمن: "داعش" عاد للظهور مجددا في ليبيا
رئيس الوزراء يستقبل عددًا من الوزراء الذين قدموا له العزاء في وفاة شقيقه
وزير الخارجية يناقش مع ممثل برنامج الأغذية العالمي سير أنشطة البرنامج
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
حامد وأبو لحوم والهاشمي ينقلون تعازي الرئيس المشاط لرئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين
[21/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :

زار مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد ووزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم ونائب وزير الصناعة محمد الهاشمي وعدد من قيادات الجبهة الإعلامية اليوم رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبد الله صبري.

وخلال الزيارة نقلوا لرئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين تعازي رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط في استشهاد نجله الثاني متأثرا بإصابته جراء استهداف طيران تحالف العدوان للحي السكني في الرقاص بالعاصمة صنعاء.

كما أطمأنوا على الحالة الصحية لعبد الله صبري جراء إصابته بقصف طيران العدوان للحي السكني.

وأشادوا بدور رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين في كشف انتهاكات العدوان وجرائمه بحق الشعب اليمني والإعلام بشكل خاص.. مؤكدين أن هذه المواقف ستضل خالدة في وجدان الشعب اليمني.

من جانبه أكد عبد الله صبري استمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان وكشف حملاته التضليلية وجرائمه وانتهاكاته بحق الشعب اليمني.

وجدد التـأكيد على أن جرائم العدوان بحق المدنيين لن تزيد الإعلاميين وكل فئات الشعب اليمني إلا مزيدا من الصمود والثبات في مواجهته حتى تحقيق النصر.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
رئيس الوزراء يستقبل وزير الخدمة المدنية ويؤكد على وظائف الوزارة السيادية الهامة
رئيس الوزراء يستقبل عددًا من الوزراء الذين قدموا له العزاء في وفاة شقيقه
وزير الخارجية يناقش مع ممثل برنامج الأغذية العالمي سير أنشطة البرنامج
وزير الخدمة المدنية يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس المشاط
وقفة احتجاجية لوزارة المالية والمصالح التابعة لها تنديدا بجريمة حي الرقاص
روحاني: وحدة الايرانيين غيرت قرار ترامب
وزير النقل: الرؤية الوطنية لبناء الدولة مشروع استراتيجي نهضوي حديث
انطلاقة بطولة التايكوندو والكيك بوكسنج بعمران
مناقشة آلية تفعيل أداء القطاع التجاري في إب
تدشين مرحلة حصر المستحقين للزكاة في محافظة إب
العدوان السعودي على اليمن
16 شهيداً وجريحاً في حجة والحديدة بغارات طيران العدوان ونيران مرتزقته
[21/مايو/2019]
استشهاد وإصابة 15 مواطناً بغارة لطيران العدوان في حجة
[20/مايو/2019]
ستة شهداء وجرحى بنيران المرتزقة في الضالع واستمرار خرق اتفاق الحديدة
[20/مايو/2019]
إصابة مواطنين اثنين وطفل بغارات طيران ونيران الغزاة والمرتزقة في صعدة والحديدة
[19/مايو/2019]
قوى العدوان مستمرة في خرق اتفاق الحديدة وغارات للطيران على عدة محافظات
[18/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by