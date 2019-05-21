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آخر تحديث: الثلاثاء، 21 - مايو - 2019 الساعة 08:14:39م
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وقفة احتجاجية لوزارة المالية والمصالح التابعة لها تنديدا بجريمة حي الرقاص
[21/مايو/2019] صنعاء - سبأ :
نظمت وزارة المالية والمصالح التابعة لها اليوم وقفة احتجاجية تنديدا بجرائم العدوان السعودي الإماراتي بحق الشعب اليمني وآخرها جريمة استهداف حي الرقاص في العاصمة صنعاء والتي راح ضحيتها العشرات بين شهيد وجريح.

وفي الوقفة الاحتجاجية التي حضرها موظفو وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك القيت عدد من الكلمات نددت بجرائم العدوان والتي لم تتوقف حتى خلال شهر رمضان المبارك.

حيث القيت كلمة باسم موظفي وزارة المالية أكدت أن إمعان العدوان في استهداف الأبرياء هو نتيجة للصمت الأممي والدولي ..ودعت أحرار العالم للعمل على إيقاف هذا العدوان الذي يستهدف الإنسان اليمني بالدرجة الرئيسية.

كما القيت كلمة باسم موظفي مصلحتي الضرائب والجمارك نددت بالجرائم التي يرتكبها العدوان بدعم من قوى الاستكبار العالمي وأخرها جريمة استهداف حي الرقاص واستهداف مركز جمارك ميتم بمحافظة اب.

وأشارت إلى استمرار العدوان باستهداف المنشآت الحيوية والبنية التحتية والمنافذ الجمركية رغم رفع إحداثيات المراكز الجمركية للأمم المتحدة مسبقا.

وأكد بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية أن هذه الجرائم لن تزيد الشعب اليمني إلا إصرارا وثباتا ورفد الجبهات بالرجال والمال حتى تحقيق النصر.

ودعا البيان الأجهزة الأمنية إلى اخذ الحيطة والحذر والجهوزية الدائمة .. مؤكدا على أهمية وحدة الصف ورفد الجبهات والتعبئة العامة.

سبأ
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