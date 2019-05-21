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آخر تحديث: الثلاثاء، 21 - مايو - 2019 الساعة 08:16:04م
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  اقتصاد
مؤسس "هواوي" يحذر من الخطوات التي اتخذتها واشنطن واستهانتها بقدرات شركته
[21/مايو/2019] بكين - سبأ:
حذر مؤسس شركة هواوي، رين تشينغفي، من مغبة الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد شركته، قائلا إن واشنطن "تستهين" بقدراتها.

وهون رين، خلال حديثه مع وسائل إعلام صينية، من تأثير الإجراءات الأمريكية، وقال إنه ليس هناك أحد يستطيع اللحاق في المستقبل القريب بتقنيات الجيل الخامس، 5G، التي تمتلكها.

وقال رين، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام: "إن ممارسات الساسة الأمريكيين الحالية تستهين بقدراتنا".

وتواجه هواوي ردود فعل عنيفة من دول غربية، على رأسها الولايات المتحدة، بشأن مخاطر محتملة يفرضها استخدام منتجات هواوي في شبكات الجيل المقبل من الاتصالات للهواتف المحمولة، 5G.

وهون رين من أهمية القرار الأمريكي، قائلا إن هواوي قد اتخذت بالفعل استعدادات مقدما قبل فرض القيود الأمريكية.

ومازالت شركة هواوي في بؤرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لمدة أشهر.

ويخشى المستهلكون مما يعنيه كل هذا بالنسبة إليهم، بينما تبحث هواوي تبعات تلك الحرب عليها، والتي يحتمل أن تكون كبيرة.

سبأ
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