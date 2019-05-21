وزير النقل: الرؤية الوطنية لبناء الدولة مشروع استراتيجي نهضوي حديث [21/مايو/2019] صنعاء - سبأ :

أكد وزير النقل زكريا الشامي أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، مشروع استراتيجي نهضوي حديث يتميز بالشفافية والعدالة والتنمية.



وأشار وزير النقل في ورشة عمل خاصة بتطوير وتنمية المهارات الإدارية وفقا للرؤية الوطنية بدأت اليوم بصنعاء، إلى أن الرؤية الوطنية ستعمل على بناء دولة يمنية حديثة ديمقراطية مستقرة وموحدة ذات مؤسسات قوية.



ولفت إلى أن وزارة النقل بكافة قطاعاتها والهيئات والمؤسسات التابعة لها سارعت إلى وضع الخطط والدراسات وفقا للرؤية الوطنية الحديثة.



وأوضح أن ورشة العمل التي ينظمها معهد الطيران المدني والارصاد بالتعاون مع مكتب IBDL YEMEN، أولى الخطوات لإدراج الرؤية في كافة سياسيات النقل المختلفة.



وبين الوزير الشامي أن تطوير المهارات الإدارية وتنميتها من المهام الرئيسية للرؤية الوطنية التي تسهم في إرساء العمل المؤسسي الحديث بالتوازي مع معركة التصدي للعدوان تحت شعار يد تحمي ويد تبني.



وحث المشاركين على الاستفادة من الورشة وما تتضمنه من معلومات في مجال تطوير وتنمية المهارات الإدارية على يد مدربين يمنيين يتمتعون بخبرة طويلة ولديهم شهادات من مراكز ومعاهد دولية.



فيما أكد مدير معهد الطيران المدني والأرصاد ناجي السهمي أهمية الورشة وما تتضمنه من محاور وأهداف وخاصة تطوير وتنمية المهارات الإدارية.. لافتا إلى أنه سيتم عقد عدة ورش في مجالات ومحاور الرؤية الوطنية.



تهدف الورشة التي تستمر ثمانية أيام إلى تعريف المشاركين من قيادات وزارة النقل بالرؤية الوطنية في محورها الخامس وبناء القدرات وتنمية الموارد البشرية.



حضر الورشة وكيلا وزارة النقل لقطاع النقل الجوي عبدالله العنسي والشؤون البحرية والموانئ خالد النمر ورئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وليد الوادعي والوكلاء المساعدين بالهيئة العامة للطيران المدني ومدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف.



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