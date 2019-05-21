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آخر تحديث: الثلاثاء، 21 - مايو - 2019 الساعة 05:09:10م
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  عربي ودولي
تهم القتل والإرهاب توجه لقاتل 51 مصليا بمسجدين بنيوزلندا
[21/مايو/2019] نيوزيلندا - سبأ :
وجهت الشرطة النيوزلندية للاسترالي تارانت تهما بقتل 51 شخصا في هجوم استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش في مارس/آذار الماضي، والضلوع في الإرهاب.

وقالت شرطة نيوزيلندا في بيان، الثلاثاء، إن برينتون تارانت اتُهم بـ "الضلوع في عمل إرهابي".ويواجه تهما بالقتل و40 تهمة بالشروع في القتل، في أعقاب الهجوم على المسجدين.

وكان الهجوم هو الأكثر دموية في تاريخ حوادث إطلاق النار الجماعي في نيوزيلندا، ولم تمض أسابيع من وقوعه حتى صوّت أعضاء البرلمان على حظر الأسلحة نصف الآلية المماثلة لأسلحة الجيش في البلاد للحيلولة دون تكرار وقوع أي هجوم مماثل.

ويواجه تارانت اتهاما بإطلاق النار على رجال ونساء وأطفال وهم يقيمون الصلاة في مسجد النور ومركز لينوود الإسلامي بمدينة كرايست تشيرتش.

وبثّ تارانت المتهم بالإرهاب الهجوم بشكل مباشر عبر كاميرا مثبتة على الرأس، مما دفع رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرين، إلى تدشين مبادرة لحمل الحكومات وشركات التقنية معا على تعزيز الجهود للتعامل مع المحتوى المتطرف.

سبأ
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