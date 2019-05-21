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آخر تحديث: الثلاثاء، 21 - مايو - 2019 الساعة 05:09:10م
سلاح الجو المسير يستهدف مخزناً للأسلحة في مطار نجران
شن سلاح الجو المسير اليوم الثلاثاء هجوماً على مطار نجران.وأوضح مصدر في سلاح الجو المسير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن طائرة من نوع قاصف 2K استهدفت مخزناً للأسلحة في مطار نجران ما أدى إلى نشوب حريق في المكان.
قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل 4 من المعتكفين فيه
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم المسجد الأقصى المبارك واعتقلت عددا من المعتكفين فيه.
الفريق الاقتصادي المشارك في مباحثات الأردن يصدر بياناً هاماً في ختام المباحثات
أصدر الوفد الاقتصادي المشارك في محادثات الأردن بيان في ختام المباحثات التي عقدت بالعاصمة عمان خلال الفترة 14 إلى 16 مايو الجاري، والتي كرست لمناقشة الجانب الاقتصادي المتعلق باتفاق الحديدة الذي إتفق عليه الطرفان في مشاورات ستوكهولم.
وفاة النمساوي نيكي لاودا أسطورة سباقات (فورمولا 1)
توفي النمساوي نيكي لاودا أسطورة سباقات فورمولا 1، عن 70 عامًا، حسبما قال طبيبه فالتر كليبتكو، لوكالة الأنباء الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.
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انطلاقة بطولة التايكوندو والكيك بوكسنج بعمران
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انطلاقة بطولة التايكوندو والكيك بوكسنج بعمران
[21/مايو/2019] عمران - سبأ :
انطلقت بمدرسة الشهيد الزبيري بمدينة عمران اليوم، بطولتي التايكوندو والكيك بوكسينج، تنظمهما اللجنة الإشرافية العليا لتنظيم الفعاليات الثقافية والرياضية بالمحافظة وتستمر حتى نهاية رمضان.

وأوضح رئيس اللجنة الإشرافية للفعاليات محمد محسن الصريمي أن بطولة التايكوندو يشارك فيها 30 لاعبا ولاعبة في أوزان 23، 26، 45، 54، 64،69 كجم، فيما يشارك في بطولة الكيك بوكسينج 23 لاعبا ولاعبة وذلك في فئتي الكبار والناشئين.

وأشار إلى أن تنظيم الفعاليات الرياضية خلال الشهر الكريم، تأتي لتعزيز وتنمية قدرات الشباب والرياضيين .

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