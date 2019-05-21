انطلاقة بطولة التايكوندو والكيك بوكسنج بعمران [21/مايو/2019] عمران - سبأ :

انطلقت بمدرسة الشهيد الزبيري بمدينة عمران اليوم، بطولتي التايكوندو والكيك بوكسينج، تنظمهما اللجنة الإشرافية العليا لتنظيم الفعاليات الثقافية والرياضية بالمحافظة وتستمر حتى نهاية رمضان.



وأوضح رئيس اللجنة الإشرافية للفعاليات محمد محسن الصريمي أن بطولة التايكوندو يشارك فيها 30 لاعبا ولاعبة في أوزان 23، 26، 45، 54، 64،69 كجم، فيما يشارك في بطولة الكيك بوكسينج 23 لاعبا ولاعبة وذلك في فئتي الكبار والناشئين.



وأشار إلى أن تنظيم الفعاليات الرياضية خلال الشهر الكريم، تأتي لتعزيز وتنمية قدرات الشباب والرياضيين .



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