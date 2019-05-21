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آخر تحديث: الثلاثاء، 21 - مايو - 2019 الساعة 03:24:35م
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  عربي ودولي
مقتل 12 شخصا خلال مداهمات أمنية شرق القاهرة
[21/مايو/2019]
القاهرة – سبأ:

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، امس الاثنين، مقتل 12 "إرهابيا" في عملية أمنية نفذتها الشرطة أمس استهدفت شقتين في منطقتي 6 أكتوبر و شروق بالعاصمة القاهرة.


و أوضحت الوزارة في بيان لها امس الاثنين إن العملية الامنية التي نفذتها الشرطة ضد جماعة عناصر "حركة حسم" المسلحة التي وصفتها بالارهابية تأتي "لإجهاض عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد".

وأشار البيان الى أن العملية التي شملت شقتين سكنيتين بالمنطقة اسفرت عن مقتل 12 من المسلحين، والعثور على اسلحة وعبوات ناسفة ومعدات تفجير كانوا يستخدمونها.

سبأ
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