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مناقشة آلية تفعيل أداء القطاع التجاري في إب
[21/مايو/2019]
إب- سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة إب برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح ضم أعضاء الغرفة التجارية وعدد من التجار، آلية تفعيل أداء القطاع التجاري بالمحافظة.


واستمع المحافظ صلاح من القائم بأعمال الغرفة التجارية والصناعية عارف المنصوب إلى إيضاح حول الإجراءات المتعلقة بقضايا التجار وكيفية تجاوز الإشكالات التي تواجه هذا القطاع إن وجدت بما يكفل تعزيز دوره في خدمة الوطن والمجتمع.

وخرج الاجتماع بعدد من التصورات والمقترحات للتخفيف من التحديات الاقتصادية نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد .

وفي الاجتماع ثمن المحافظ صلاح صمود القطاع التجاري ودوره في خدمة الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة التنمية.

وحث التجار والمستثمرين على تنفيذ مشاريع خدمية وإنتاجية تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي.

وأكد محافظ إب حرص قيادة المحافظة على التعاون مع الغرفة التجارية والتجار والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال وتذليل أي معوقات تعترضهم وبما يشجع رأس المال الوطني على المزيد من الاستثمار وتفعيل أداء القطاع التجاري والاستثماري بالمحافظة.

سبأ
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