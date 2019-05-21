محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين مرحلة حصر المستحقين للزكاة في محافظة إب إب- سبأ:

دشنت الهيئة العامة للزكاة بالتعاون مع السلطة المحلية بمحافظة إب مرحلة حصر الفقراء والمساكين المستحقين للزكاة عبر اللجان المجتمعية في عموم مديريات المحافظة .



وتهدف عملية الحصر التي تستمر 15 يوماً إلى الوصول إلى كافة المستحقين للزكاة من الفقراء والمساكين بحسب المعايير المعتمدة وبما يسهم في التخفيف من معاناتهم .



وفي التدشين بحضور مدراء المديريات ومدراء فروع الهيئة العامة للزكاة ومشرفي المديريات حث محافظ إب عبد الواحد صلاح اللجان الاشرافية والمجتمعية المكلفة بتنفيذ عملية الحصر على الوصول لكافة الحالات المستحقة وبما يحقق المقاصد الشرعية من تحصيل وصرف الزكاة لمستحقيها .



ودعا المجتمعات المحلية للتفاعل والتعاون مع اللجان الميدانية المشكلة لتنفيذ مرحلة الحصر وفق الدليل الإرشادي الذي يستهدف كافة الأحياء والحارات والقرى والعزل بمختلف مديريات المحافظة وبما يسهم في تحقيق الاهداف المرجوة منها .



وأكد محافظ إب استعداد قيادة المحافظة والسلطات المحلية بالمديريات لتقديم كافة التسهيلات ومساندة لجان الحصر المجتمعية وتذليل مهمتها من أجل رفع أسماء الحالات المستحقة .



من جانبه أوضح وكيل الهيئة العامة للزكاة علي السقاف أن تنفيذ عملية الحصر يأتي في سياق احياء الشعائر الدينية التي فرضها المولى عز وجل ومنها فريضة الزكاة التي تعد الركن الثالث من أركان الاسلام .



وأشار إلى أن الهيئة عمدت إلى تنفيذ عملية الحصر من أجل إيصال الزكاة لمستحقيها في إطار مشروع 500 ألف أسرة تستفيد منها خلال العام الجاري 2019م .



ونوه وكيل الهيئة العامة للزكاة إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن عدد من المشاريع التي تنفذها الهيئة منذ إنشائها ومن ضمنها مشروع الغارمين و المطبخ الخيري وغيرها ،مشدداً على ضرورة تنفيذ الحصر بشكل دقيق من خلال تعبئة استمارات الحصر وفق المعايير المحددة وفرز المستهدفين حسب الفئات( أ ، ب ،ج )



بدورهما أوضحا وكيل المحافظة صادق حمزة ومدير عام فرع هيئة الزكاة علي الجبري أنه سيتبع عملية الحصر وجمع المعلومات والبيانات توزيع الزكاة على المستهدفين الذين تم الرفع بهم بعد التأكد من صحة استحقاقهم .



وبينا أنه تم تزويد كافة اللجان المساعدة والمجتمعية المشكلة من مدراء المديريات و فرع هيئة الزكاة ومشرفي المديريات ومن الأوقاف والتربية واحد كبار التجار بكافة الوثائق والأدبيات والدليل الارشادي الخاص بعملية الحصر بما يمكنهم من انجاز مهامهم بالمستوى المطلوب .



ونوه حمزة والجبري إلى أن هيئة لزكاة خصصت مبلغ 95 مليون ريال لعدد 15 غارما في السجون بهدف تسديد ماعليهم من حقوق للغير صدر بموجبها أحكام شرعية وسيتم اطلاقهم .



حضر التدشين وكيلا المحافظة عبد الحميد الشاهري وجمال الحميري ومدراء عموم المديريات بالمحافظة.

سبأ [21/مايو/2019]سبأ