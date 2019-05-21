عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ريابكوف وسنائي يبحثان خطة العمل الشاملة لبرنامج إيران النووي موسكو- سبأ:

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف مع السفير الإيراني لدى روسيا مهدي سنائي خطة العمل الشاملة للبرنامج النووي الإيراني.



ونقلت وكالة سبوتنيك عن الخارجية الروسية قولها في بيان إن الطرفين “تبادلا خلال اللقاء الآراء حيال القضايا الحيوية للأجندة الدولية بما في ذلك الوضع حول خطة العمل الشاملة للبرنامج النووي الإيراني”.



وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صعدت توتير الأجواء مع إيران بإعلانها مطلع الشهر الجاري إنهاء الإعفاءات التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني وبالتالي حظر استيراده منها في خطوة تؤكد استمرارها في سياساتها الابتزازية والجائرة تجاه الدول والشعوب الرافضة للهيمنة والاستغلال تبعها إطلاق تهديدات ضد طهران.



وردت إيران على ذلك بتعليق تنفيذ بعض التزاماتها وفق الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع مجموعة الخمسة زائد واحد عام 2015.

سبأ [21/مايو/2019]سبأ