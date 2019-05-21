وفاة النمساوي نيكي لاودا أسطورة سباقات (فورمولا 1)

فيينا – سبأ:



توفي النمساوي نيكي لاودا أسطورة سباقات فورمولا 1، عن 70 عامًا، حسبما قال طبيبه فالتر كليبتكو، لوكالة الأنباء الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.



وقالت متحدثة باسم الأسرة في بيان إن لاودا توفي أثناء نومه يوم الاثنين وهو محاط بأسرته.



وأضاف البيان: "إن إنجازاته الفريدة كرياضي ورجل أعمال ستظل في الذاكرة".



وكان لاودا، الذي توج بطلًا للعالم ثلاث مرات، قد خضع لعملية زرع رئة العام الماضي، ونقل إلى المستشفى جراء إصابته بالأنفلونزا في يناير.



وأصيب لاودا بحروق شديدة في الرأس جراء حادث تحطم في سباق الجائزة الكبرى الألماني عام 1976 وتضررت رئتاه بسبب الدخان السام.

[21/مايو/2019]سبأ