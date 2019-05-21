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آخر تحديث: الثلاثاء، 21 - مايو - 2019 الساعة 03:24:35م
سلاح الجو المسير يستهدف مخزناً للأسلحة في مطار نجران
شن سلاح الجو المسير اليوم الثلاثاء هجوماً على مطار نجران.وأوضح مصدر في سلاح الجو المسير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن طائرة من نوع قاصف 2K استهدفت مخزناً للأسلحة في مطار نجران ما أدى إلى نشوب حريق في المكان.
قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل 4 من المعتكفين فيه
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم المسجد الأقصى المبارك واعتقلت عددا من المعتكفين فيه.
الفريق الاقتصادي المشارك في مباحثات الأردن يصدر بياناً هاماً في ختام المباحثات
أصدر الوفد الاقتصادي المشارك في محادثات الأردن بيان في ختام المباحثات التي عقدت بالعاصمة عمان خلال الفترة 14 إلى 16 مايو الجاري، والتي كرست لمناقشة الجانب الاقتصادي المتعلق باتفاق الحديدة الذي إتفق عليه الطرفان في مشاورات ستوكهولم.
وفاة النمساوي نيكي لاودا أسطورة سباقات (فورمولا 1)
توفي النمساوي نيكي لاودا أسطورة سباقات فورمولا 1، عن 70 عامًا، حسبما قال طبيبه فالتر كليبتكو، لوكالة الأنباء الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.
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  عربي ودولي
ناخبو مالاوي يختارون رئيسًا جديدًا
[21/مايو/2019]
بلانتير – سبأ:

بدأ الناخبون في مالاوي  اليوم الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد في انتخابات يشوبها الفساد وقتل المُهق وإعصار مدمر خلف عشرات القتلى وآلاف النازحين في المنطقة.


ووفقًا لوكالة / دبا / الألمانية فإن المنافسة تنحصر بين الرئيس الحالي بيتر موثاريكا، المنتمي للحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم والقس المسيحي السابق لازاروس تشاكويرا من حزب "المؤتمر الملاوي" المعارض.

ووعد موثاريكا بتشكيل حكومة أصغر حجمًا مع تحسين البنية الأساسية، لكن ولايته الأولى شهدت إخفاقات في السيطرة على الفساد وسلسلة من جرائم قتل المهق التي احتلت عناوين الصحف على المستوى الدولي.


وسيتوجه الناخبون أيضا إلى صناديق الاقتراع في الوقت الذي تستمر فيه الدولة الواقعة جنوب إفريقيا في التعافي من الأضرار التي لحقت بها جراء الإعصار إيداي، الذي ضرب موزمبيق وزيمبابوي.



ويعيش نحو 70% من سكان ملاوي البالغ عددهم نحو 20 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم، وفقا لصندوق النقد الدولي.

سبأ
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