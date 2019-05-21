ناخبو مالاوي يختارون رئيسًا جديدًا

بلانتير – سبأ:



بدأ الناخبون في مالاوي اليوم الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد في انتخابات يشوبها الفساد وقتل المُهق وإعصار مدمر خلف عشرات القتلى وآلاف النازحين في المنطقة.

وسيتوجه الناخبون أيضا إلى صناديق الاقتراع في الوقت الذي تستمر فيه الدولة الواقعة جنوب إفريقيا في التعافي من الأضرار التي لحقت بها جراء الإعصار إيداي، الذي ضرب موزمبيق وزيمبابوي.

ويعيش نحو 70% من سكان ملاوي البالغ عددهم نحو 20 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم، وفقا لصندوق النقد الدولي.

[21/مايو/2019]ووفقًا لوكالة / دبا / الألمانية فإن المنافسة تنحصر بين الرئيس الحالي بيتر موثاريكا، المنتمي للحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم والقس المسيحي السابق لازاروس تشاكويرا من حزب "المؤتمر الملاوي" المعارض.ووعد موثاريكا بتشكيل حكومة أصغر حجمًا مع تحسين البنية الأساسية، لكن ولايته الأولى شهدت إخفاقات في السيطرة على الفساد وسلسلة من جرائم قتل المهق التي احتلت عناوين الصحف على المستوى الدولي.سبأ