عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل موراليس: الإدارة الأمريكية تروج لصناعة الحروب في العالم لاباز- سبأ:

أكد رئيس بوليفيا إيفو موراليس أن التهديدات التي تطلقها الولايات المتحدة ضد إيران هدفها تصعيد الاوضاع والترويج لصناعة الحروب لتبرير نشرها قوات إضافية في الشرق الأوسط.



وقال موراليس في تغريدة له على تويتر: ” ندين التهديدات الأمريكية بشن حرب على إيران وعزمها على نشر قوات في الشرق الأوسط” مضيفاً إن “الأمبريالية تسعى دائما لصناعة الحروب من أجل نشر المزيد من قواتها عبر العالم”.



وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد أمس استعداد إيران حكومة وشعبا للوقوف في وجه الولايات المتحدة وإجراءاتها التصعيدية ضد طهران.

[21/مايو/2019]