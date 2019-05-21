محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية بمديرية مزهر في ريمة تناقش احتياجات المديرية ريمة- سبأ:

ناقشت أمسية رمضانية بمديرية مزهر في محافظة ريمة برئاسة وكيل أول المحافظة حسن طه احتياجات المديرية في مختلف المجالات الخدمية وآلية تعزيز التكافل الاجتماعي.



وتطرقت الأمسية بحضور أمين عام المجلس المحلي بالمديرية عبدالله يوسف إلى الجوانب المتصلة برفد الجبهات ومساندة الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن الوطن.



وأكد وكيل أول المحافظة أهمية ترسيخ التكافل المجتمعي وبما يعزز من الصمود والثبات في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته، واستشعار المسؤولية في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن خلال المرحلة الراهنة، مثمناً جهود أبناء المديرية في رفد الجبهات والدفاع عن الوطن.



وحث قيادة السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية بالمديرية على التوعية بدفع الزكاة وتحسين مستوى تحصيل الإيرادات الزكوية خلال شهر رمضان.



فيما أكد أبناء المديرية مواصلة رفد الجبهات بالرجال والمال والعتاد وتقديم الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن حتى تطهير كل شبر من أرضه الطاهرة.



سبأ [21/مايو/2019]سبأ