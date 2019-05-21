عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل 4 من المعتكفين فيه القدس المحتلة- سبأ:

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم المسجد الأقصى المبارك واعتقلت عددا من المعتكفين فيه.



وذكرت وكالة /معا/ الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى عبر باب المغاربة وأجبرت المصلين الذين وجدوا داخله على إخلائه فورا حيث اعتقلت أربعة من المعتكفين فيه من بلدة كفر قاسم.



وتواصل قوات الاحتلال اقتحام المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي وتصعد ممارساتها العدوانية ضد الفلسطينيين في الأقصى من خلال حملات الاقتحام والاعتقال والابعاد عن المسجد في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.



وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينتي نابلس وأريحا واعتقلت أربعة فلسطينيين.



من جهة أخرى استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة المحاصر.



وذكرت وكالة معا أن الفلسطيني محمد عبد الجواد زعرب استشهد متأثرا بجروح أصيب بها جراء قمع قوات الاحتلال مسيرات العودة.



وباستشهاد زعرب يصل عدد الضحايا جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من آذار 2018 إلى 306 شهداء إضافة إلى إصابة أكثر من 30 ألفا بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز.

سبأ [21/مايو/2019]وذكرت وكالة /معا/ الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى عبر باب المغاربة وأجبرت المصلين الذين وجدوا داخله على إخلائه فورا حيث اعتقلت أربعة من المعتكفين فيه من بلدة كفر قاسم.وتواصل قوات الاحتلال اقتحام المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي وتصعد ممارساتها العدوانية ضد الفلسطينيين في الأقصى من خلال حملات الاقتحام والاعتقال والابعاد عن المسجد في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينتي نابلس وأريحا واعتقلت أربعة فلسطينيين.من جهة أخرى استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة المحاصر.وذكرت وكالة معا أن الفلسطيني محمد عبد الجواد زعرب استشهد متأثرا بجروح أصيب بها جراء قمع قوات الاحتلال مسيرات العودة.وباستشهاد زعرب يصل عدد الضحايا جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من آذار 2018 إلى 306 شهداء إضافة إلى إصابة أكثر من 30 ألفا بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز.سبأ