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آخر تحديث: الثلاثاء، 21 - مايو - 2019 الساعة 02:09:52م
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ايران تعلن عدم سعيها لخوض حرب وستدافع عن نفسها ان اندلعت
[21/مايو/2019]
نيويورك / سبأ :

اعلن مسؤول ايراني بأن بلاده لا تسعى لخوض حرب بالمنطقة ,, لكنه شدد على ان طهران ستدافع عن نفسها ان اندلعت برغبة امريكية .


وحذر المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، من اندلاع أزمة إقليمية إن لم يتم احتواء الوضع الخطير الحالي، مؤكدا حسب وكالة الانباء الإيرانية / ايرنا/ أن بلاده لا تسعى للحرب لكنها مستعدة للدفاع عن نفسها.

وقال روانجي، في رسالة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، على خلفية تصعيد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، إن "الأوضاع الأمنية الحالية في منطقة الخليج محفوفة بالمخاطر"،

وأشار إلى أن "هناك مؤشرات تفيد بأن أوساطا خاصة من خارج هذه المنطقة تحاول تحقيق مصالحها غير المشروعة، عن طريق بث الأكاذيب وتقديم معلومات مزيفة وأخبار مضللة، وعبر الاعتماد على دعم حلفائها في الشرق الأوسط وكذلك إرسال قوات بحرية إلى المنطقة".

واعتبر المسؤول الإيراني أن "هدف تلك الأطراف يكمن في تصعيد الفرقة بين دول منطقة الخليج الفارسي وزعزعة الثقة فيما بينها أكثر فأكثر، وتصعيد التوتر الأمني في هذه المنطقة المضطربة مسبقا"،

وتابع محذرا: "إن لم يتم احتواء هذا الوضع، فمن المحتمل أن يخرج عن السيطرة عاجلا أم آجلا، وأن يقود إلى أزمة غير ضرورية أخرى في هذه المنطقة".
سبأ
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