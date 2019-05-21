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آخر تحديث: الثلاثاء، 21 - مايو - 2019 الساعة 02:09:52م
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  محلي
عمليات عسكرية تكبد العدو السعودي ومرتزقته خسائر في العديد و العتاد
[21/مايو/2019]
 محافظات- سبأ:

نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية استهدفت مواقع العدو السعودي و مرتزقته وتم قصف تجمعاتهم بقصف مدفعي و صاروخي ما أدى إلى تكبيدهم خسائر في العديد و العتاد خلال ال24 ساعة الماضية .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش و اللجان الشعبية صدوا زحفاً لمرتزقة الجيش السعودي في البقع بقطاع نجران استمر سبع ساعات و أسفر عن مصرع وجرح العشرات في صفوفهم .

وأشار المصدر إلى استهداف تجمعات للجنود السعوديين بقصف مدفعي  في مركز المقرن العسكري  بقطاع جيزان ،فيما تم تدمير آلية عسكرية تحمل معدل23 بصاروخ موجه غربي مجازة ومصرع من كان على متنها،وقنص مرتزقين أثنين قبالة منفذ علب

وذكر المصدر أنه تم تطهير مواقع جديدة في جبهة قعطبة  بمحافظة الضالع بعملية هجومية مباغتة أسفرت عن مقتل وجرح عدد من المرتزقة بينهم قيادات ،لآفتاً إلى انه تم  تدمير وإحراق خمس مدرعات ودبابة وثلاث آليات للمرتزقة  في الجبهة ذاتها .

وحسب المصدر تم  تدمير مدرعة لمرتزقة العدوان بصاروخ موجه في جبهة الحول بنهم .

سبأ
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