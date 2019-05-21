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آخر تحديث: الثلاثاء، 21 - مايو - 2019 الساعة 02:09:52م
الفريق الاقتصادي المشارك في مباحثات الأردن يصدر بياناً هاماً في ختام المباحثات
أصدر الوفد الاقتصادي المشارك في محادثات الأردن بيان في ختام المباحثات التي عقدت بالعاصمة عمان خلال الفترة 14 إلى 16 مايو الجاري، والتي كرست لمناقشة الجانب الاقتصادي المتعلق باتفاق الحديدة الذي إتفق عليه الطرفان في مشاورات ستوكهولم.
قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل 4 من المعتكفين فيه
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم المسجد الأقصى المبارك واعتقلت عددا من المعتكفين فيه.
ارتفاع أسعار النفط بفعل تصاعد التوترات بين إيران وأمريكا
ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بفعل تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة وفي ظل توقعات بأن أوبك ستواصل كبح الإمدادات هذا العام.
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حافظ النجم الإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني على العالم على لقب بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس بالعاصمة روما
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سلاح الجو المسير يستهدف مخزناً للأسلحة في مطار نجران
[21/مايو/2019]
صنعاء- سبأ:
شن سلاح الجو المسير اليوم الثلاثاء هجوماً على مطار نجران.
وأوضح مصدر في سلاح الجو المسير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن طائرة من نوع قاصف 2K استهدفت مخزناً للأسلحة في مطار نجران ما أدى إلى نشوب حريق في المكان.
سبأ
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