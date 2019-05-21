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آخر تحديث: الثلاثاء، 21 - مايو - 2019 الساعة 02:09:52م
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16 شهيداً وجريحاً في حجة والحديدة بغارات طيران العدوان ونيران مرتزقته
[21/مايو/2019]
محافظات- سبأ:

استشهد وجرح 16 مواطناً بغارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي في محافظة حجة، وتواصلت خروقات الغزاة والمرتزقة لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أربعة مواطنين استشهدوا وأصيب 11 آخرين بغارة لطيران العدوان استهدفت سيارة مواطن أثناء توجهها إلى أحد الأسواق في مديرية مستبا بمحافظة حجة.

وأوضح المصدر أن طفلاً أصيب بجروح بنيران الغزاة والمرتزقة في منطقة دوم الهادي بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، واستهدف تمشيط مكثف للمرتزقة بالمعدلات الخفيفة والمتوسطة مزارع وممتلكات المواطنين في الجبلية بالمديرية.

وأشار إلى أن  قصفاً مكثفاً لقوى العدوان بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة استهدف مناطق متفرقة غرب قرية مغاري بمديرية حيس.

وفي مدينة الحديدة تعرضت مناطق متفرقة من منطقة 7 يوليو وحارة الضبياني وسيتي ماكس وجولة موبايل لقصف مكثف من قبل قوى العدوان بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة.

وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

سبأ
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