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مناقشة آلية تحصيل الموارد الزكوية بحجة
[21/مايو/2019] حجة - سبأ:
 ناقشت أمسية رمضانية نظمها فرع الهيئة العامة للزكاة بمحافظة حجة أمس القضايا المتعلقة بآلية تحصيل وتحسين الموارد الزكوية.

وكرست الأمسية بحضور وكيلا المحافظة لشؤون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء اللجنة الإشرافية لحصر المستحقين للواجبات الزكوية ومدراء عموم مديريات مربع المدينة، لحث المجتمع  على أهمية دفع الزكاة لتحقيق مقاصدها الشرعية في إيصالها لمستحقيها.

وفي الأمسية أستعرض مدير فرع الهيئة العامة للزكاة محمد حجر إنجازات ومشاريع هيئة الزكاة خلال المرحلة السابقة ،  مؤكدا أن المراحل القادمة ستشهد توسعا في عدد المشاريع والمستهدفين.

وأشار حجر إلى مشروع حصر المستحقين للزكاة الجاري العمل على تنفيذه والهادف إلى مساعدة الفقراء وتمكينهم إقتصاديا عبر مشاريع صغيرة مدرة للدخل.

ودعا التجار والمكلفين للتعاون والعمل على دفع وتحصيل الموارد الزكوية خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي خلفها العدوان والحصار بحق شريحة كبيرة من الفقراء.

 من جانبه أوضح العلامة اسماعيل الشرفي ان توجهات الدولة الصادقة في تمكين الفقراء من حقوقهم  تحتم على الجميع  دفع الزكاة لإيصالها لهم.
سبأ
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