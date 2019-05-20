اجتماع للجنة الإعلامية والمالية الخاصة بقافلة الفتح المبين في حجة [21/مايو/2019] حجة - سبأ:

اقر إجتماع للجنة الإعلامية واللجنة المالية الخاصة بقافلة الفتح المبين بمحافظة حجة برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الإعلام والثقافة عادل شلي تحديد يوم القدس العالمي يوم للعطاء لدعوة وحث كافة ابناء المحافظة على بذل وتقديم ما يستطيعون لدعم تجهيز القافلة المقرر انطلاقها اواخر رمضان المبارك.



كما اقر الاجتماع الذي ضم مسؤولي مدراء عموم مكاتب الإعلام ووكالة سبأ والإذاعة والمالية ومسؤولي الوحدة الإعلامية لانصار الله تكليف مكتب الوقاف والإرشاد بتخصيص خطبة الجمعة لدعم القافلة وحث المواطنين على البذل والعطاء والإسهام الفاعل في إنجاح قافلة الفتح المبين لتكون اكبر قافلة يتم ارسالها من المحافظة للمرابطين في جبهات العزة والشرف .



واستعرض الاجتماع ما تم انجازه خلال الفترة الماضية من جهود إعلامية في سبيل التحشيد و التعبئة لدعم القافلة والخطوات الممكنة لتوسيع دائرة الحشد والتعبئة لتجهيز القافلة .



وفي الاجتماع اكد الوكيل شلي اهمية اسهام كافة المكاتب والاجهزة الاعلامية لانجاح تجهيز وتسيير القافلة لما سيكون لها من مردود معنوي لدى رجال الرجال الذين يبذلون ارواحهم رخيصة في سبيل عزة وكرامة اليمن وشعبه.



واضاف أن على الجميع استشعار مسئولياتهم تجاه ما يتعرض له الوطن من عدوان غاشم وبربري من قبل الكيانين السعودي والاماراتي المدعومين من الحكومة الامريكية ... لافتا أن انجاح المساعي المتعلقة بتجهيز القافلة يعتبر اقل واجب على جميع المعنيين في الوسائل الاعلامية والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي نحو اخوانهم المرابطين في الجبهات.



وثمن الوكيل شلي الجهود التي بذلت سابقا من قبل كافة الوسائل الاعلامية في سبيل تجهيز القافلة والتي كانت نتائج جهودهم مبشرة إلى الوقت الراهن ... وحث مسئولي المكاتب والاجهزة الاعلامية مضاعفة الجهود لتحقيق الهدف المنشود والمتمثل في تسيير اكبر واضخم قافلة شهدتها ليس محافظة حجة وحسب بل كل المحافظات اليمنية.

سبأ