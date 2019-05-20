اجتماع موسع بتعز يناقش جوانب حصر المستحقين للزكاة [21/مايو/2019] تعز - سبأ:

ناقش اجتماع موسع بمحافظة تعز أمس برئاسة وكيل محافظة تعز منصور اللكومي، الجوانب المتصلة بحصر الفقراء والأسرة المحتاجة في مختلف المديريات بالمحافظة وتسجيلهم ضمن مصرف المستحقين للزكاة، والذي سيشمل 500 ألف حالة مستحقه في مختلف محافظات الجمهورية.



وفي اللقاء الذي حضره رئيس وأعضاء لجنة الهيئة العامة للزكاة ومدراء عموم المديريات ومسئولي مكتب الهيئة بتعز والفروع بالمديريات وأمناء الزكاة والخطباء والمرشدين وعدد من الشخصيات الاجتماعية، أكد وكيل محافظة تعز أهمية تحمل اللجان الإشرافية والعاملة في الميدان للمسؤولية للخروج بسجل واقعي ونظيف.



واكد اهتمام قيادة الدولة بالفقراء وتسخير أموال الزكاة لمساعدتهم في تجاوز الظروف الصعبة جراء العدوان الذي يسعى إلى إخضاع الشعب اليمني.



بدوره أستعرض مدير عام فرع الهيئة العامة للزكاة بتعز شوقي مغلس الإجراءات والإعداد لتشكيل اللجان والبدء بعملية الحصر مع تشكيل لجان مجتمعية لأعمال الحصر والرقابة في كل حي وقرية ومحل.



وأكد الحرص على صرف الزكاة في مصارفها الشرعية، مشيرا إلى انه سيتم محاسبه أي متلاعب بالزكاة.



فيما تطرق رئيس لجنة الهيئة العامة للزكاة أسامه الجنيد إلى الإجراءات الخاصة بتشكيل اللجان وتوزيع الوثائق والمستلزمات الضرورية لأعمال الحصر.

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