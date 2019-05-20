أمسية رمضانية في مديرية كشر بحجة [21/مايو/2019] حجة - سبأ:

أكد أبناء مديرية كشر بمحافظة حجة في امسية رمضانية عقدت اليوم برئاسة المحافظ هلال عبده الصوفي استمرار الصمود والتصدي للعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الذي أرتكب أبشع المجازر بحق الأطفال والنساء ودمر مقدرات الوطن.



وجددوا تأكيدهم بدعم أبطال الجيش واللجان الشعبية واستمرار رفد الجبهات بالرجال والعتاد حتى دحر الغزاة والمرتزقة، مستنكرين صمت المجتمع الدولي إزاء استمرار العدوان وجرائمه بحق اليمن أرضاً وإنسانا التي تتنافى مع كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.



وفي الأمسية التي حضرها وكيل المحافظة نبيل الجرب ومديرا مديريتي كشر وأفلح اليمن إبراهيم المدومي وخالد دغشر اليزيدي، وضمت أعضاء السلطة المحلية والمكتب التنفيذي ومشائخ ووجهاء المديرية، أشار المحافظ الصوفي إلى ضرورة تعزيز التلاحم والاصطفاف لمواجهة العدوان ومؤامراته التي تسعى لشق الصف الوطني خدمة لأجندته الساعية لإضعاف الجبهة الداخلية، لافتا إلى أن قوى العدوان لم تتمكن من تحقيق أهدافها بفضل صمود الشعب اليمني وثباته.



وأشاد بثبات وصمود ابناء حجور وكشر على وجه الخصوص ودورهم في مواجهة العدوان ودعمهم لجبهات الصمود للدفاع عن حياض الوطن، وتصديهم للمؤامرة التي كانت تستهدف النسيج الإجتماعي في المحافظة وتهدد الأمن والأستقرار ابان أحداث العبيسة خلال الفترة الماضية.



ونوه بأهمية الأمسيات واللقاءات الرمضانية مع قيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية في مناقشة احتياجات المواطنين والعمل على تظافر الجهود لتعزيز قيم المحبة والسلام والتكافل بين أبناء المديرية، حاثا الجميع للتفاعل الكبير مع قافلة الفتح المبين الكبرى التي ستنطلق أواخر شهر رمضان المبارك لدعم وإسناد المجاهدين في الجبهات.

سبأ