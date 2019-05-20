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آخر تحديث: الثلاثاء، 21 - مايو - 2019 الساعة 03:13:48ص
الفريق الاقتصادي المشارك في مباحثات الأردن يصدر بياناً هاماً في ختام المباحثات
أصدر الوفد الاقتصادي المشارك في محادثات الأردن بيان في ختام المباحثات التي عقدت بالعاصمة عمان خلال الفترة 14 إلى 16 مايو الجاري، والتي كرست لمناقشة الجانب الاقتصادي المتعلق باتفاق الحديدة الذي إتفق عليه الطرفان في مشاورات ستوكهولم.
وزير الخارجية الايراني : تبجحات ترامب بإبادة إيران لن تقضي عليها
حذر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الرئيس الامريكي دونالد ترامب من تهديد بلاده .. معتبراً ان تهديده بان تكون الحرب مع ايران "نهايتها الرسمية" مجرد تبجحات .
الذهب قرب أقل مستوى في ظل قوة الدولار
استقر سعر الذهب اليوم الاثنين ليجري تداوله قرب أقل مستوى في أسبوعين، مع دعم بيانات اقتصادية أميركية قوية للدولار لتتعزز مكانته كملاذ آمن امام الذهب وسط توترات جيوسياسية وتجارية. ولم يطرأ تغير يذكر على السعر الفوري للذهب عند 1276ر55 دولار للأوقية (الأونصة)
نادال يهزم ديوكوفيتش ويتوج بلقب بطولة إيطاليا المفتوحة (رجال) للمرة التاسعة
حافظ النجم الإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني على العالم على لقب بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس بالعاصمة روما
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الخدمة المدنية: غدا الأربعاء إجازة بمناسبة العيد الوطني للجمهورية اليمنية
[21/مايو/2019] صنعاء - سبأ:
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن غدا الأربعاء إجازة رسمية لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط بمناسبة العيد الوطني للجمهورية اليمنية 22 مايو وذلك استنادا إلى القانون رقم (2) لسنة 2000المادة (3) الفقرة (4) بشأن الإجازات والعطل الرسمية.

وبهذه المناسبة رفعت وزارتا الخدمة المدنية والتأمينات والإعلام والمؤسسات التابعة لهما أحر التهاني وأطيب التبريكات لقائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني، سائلة المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الشعب اليمني بمزيد من النماء والتقدم والرخاء والازدهار.
سبأ
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