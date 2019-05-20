اجتماع للجنة الإشرافية المكلفة بحصر المستحقين للزكاة بحجة [21/مايو/2019] حجة - سبأ:

ناقش اجتماع عقد امس بمحافظة حجة للجنة الاشرافية المكلفة لحصر المستحقين للزكاة برئاسة وكيل المحافظة لشؤون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي، آليات تشكيل اللجان الفرعية والمجتمعية لحصر الفقراء والمساكين في جميع مديريات المحافظة.



واستعرض الاجتماع نماذج الحصر الميداني للفقراء والمساكين والذي من شأنه عمل قاعدة بيانات لهم على ضؤه تقوم الهيئة العامة للزكاة بواجبها تجاههم .



وخلال الاجتماع أكد الوكيل القاضي على ضرورة وجود منظومة معلومات صحيحة للمستحقين للزكاة بما يضمن وصول الزكاة إلى مستحقيها، داعيا اعضاء اللجنة الاشرافية واللجان الفرعية المجتمعية المنبثقة منها على مستوى المديريات والعزل والقرى إلى تحمل المسؤلية والعمل على إنجاز مهام الحصر وإنشاء قاعدة بيانات بكل صدق وامانة.



من جانبه اشار مدير فرع الهيئة العامة للزكاه إلى حرص الهيئة لصرف الزكاة في مصارفها الشرعية، لافتا إلى ان وجود قاعدة البيانات سيحقق هذا الهدف بما ينهض بواقع الفقراء ليس فقط من خلال المساعدات الإغاثية وإنما من خلال الانتقال إلى حالة التمكين الإقتصادي.



فيما اكد ممثلي إدارة الحصر والتخطيط والعلاقات المجتمعية برئاسة الهيئة العامة لزكاة مطهر زبارة ومحمد الرحبي ، اهمية عملية الحصر بغرض الوصول للمستحقين للزكاة ومعرفة المكلفين بها من أجل تحقيق المقاصد الشرعية من تحصيل وصرف الزكاة والتخفيف من حدة الفقر في المجتمع.



وكان الاجتماع قد اقر بسرعة رفع اسماء اللجان المحلية المجتمعية من قبل اعضاء اللجنة الاشرافية ومباشرة عمل جلسات تدريبيه لهم على مستوى كل مربع في عموم المحافظة.

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