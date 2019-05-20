أمسية في ملحان بالمحويت لمناقشة الأوضاع الخدمية [21/مايو/2019] المحويت - سبأ:

ناقشت أمسية رمضانية في مديرية ملحان برئاسة المحافظ فيصل أحمد حيدر الأوضاع الخدمية واستغلال الشهر الكريم في التكافل والتراحم وحشد الجهود لرفد الجبهات.



وفي الأمسية الحاشدة بحضور وكلاء المحافظة العزي الشجاف ومحمد جبران ومنير خطرا وزيد الشامي.. حيا المحافظ حيدر حضور وتفاعل أبناء ملحان ومعنوياتهم العالية واستشعارهم لنداء الواجب ..مشيدا بمواقفهم ودورهم المشرف في اسناد الجبهات بالمال والرجال منذ بدء العدوان علي اليمن.



وأشار إلي أهمية الأمسيات الرمضانية لمناقشة الهموم ومعالجة القضايا والتنسيق لمواصلة دعم المرابطين والانخراط في التجنيد وفي صفوف المقاتلين..مؤكدا أهمية اغتنام هذا الشهر لمساعدة الفقراء وتوسيع التكافل الاجتماعي للتخفيف من تداعيات العدوان والحصار.



وأكد أن فضل الشهر الكريم يتجسد في كونه موسم التقرب لله بالعبادات وتوعية المجتمع بدفع الزكاة وعدم التهاون في إخراجها..منوها بما تبذله الهيئة العامة للزكاة من جهود لتطوير العمل الزكوي وتنمية موارده.



فيما حث عضو مجلس النواب الشيخ محمد بكير علي اغتنام ما تبقي من أيام في رمضان لمضاعفة الحسنات من خلال اغاثة الضعفاء وتفقد أوضاعهم..مستعرضا ما يتعرض له الوطن من تحديات ومؤامرات وجرائم حرب ممنهجة لتدمير الاقتصاد الوطني.

كما تطرق الوكيل الشجاف إلي عوامل النصر والتغلب علي تحديات الوضع الراهن بالعودة للقرآن وتعزيز الصمود والنفير نحو جبهات الكرامة للذود عن حياض الوطن..مستعرضا الانتصارات ضد قوي الغزو والاحتلال والخسائر التي منيت بها علي مدي أربعة أعوام.

وأشار إلي مظلومية وعدالة قضية اليمنيين..مؤكدا أن صمود الشعب وعقيدة وإيمان المرابطين في ميادين الكرامة كفيلة بنصر الله للمستضعفين.

من جانبه تحدث أمين محلي المديرية صادق النصيري عن فضل شهر الصيام في التقرب الي الله بالطاعات..دعيا إلي تعزيز التلاحم والاصطفاف والجاهزية والنفير إلى ساحات الوغى دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

بدوره حث مدير فرع الهيئة العامة للزكاة حميد الرضمي كبار مكلفي الزكاة بالاضطلاع بدورهم في سداد متأخرات الزكاة ومساندة الهيئة لمعالجة التحديات وتحسين الاداء والنهوض بالعمل الزكوي.

وتطرق إلي أهمية الزكاة وضرورة المبادرة بإخراج زكاة التجارة والزراعة والمجالات التي بينها القرآن الكريم..معتبرا شهر رمضان فرصة لتعظيم ركن من أركان الإسلام وفريضة أساسية من فرائض الدين .

وفي الأمسية التي تخللها كلمات لعدد من القيادات.. جدد أبناء ملحان موقف الصمود والثبات و الاستمرار في دعم جبهات الكرامة ومواصلة رفد معسكرات التجنيد بالمقاتلين لتعزيز الانتصارات دفاعا عن الوطن.



وكانت الأمسية الرمضانية قد تناولت الأوضاع الخدمية في المديرية ودور السلطة المحلية في التخفيف من معاناة المواطنين ومناقشة قضايا الزكاة والتوعية المجتمعية لرفد الجبهات واغتنام شهر رمضان في مساعدة الفقراء.



حضر الأمسية أعضاء المجلس المحلي ومسئولي الوحدات التربوية والثقافية والاجتماعية ومدير مكتب الاعلام بالمحافظة علي الأهجري وعدد من القيادات الأمنية وممثلي المكاتب التنفيذية والمنظمات والمشائخ والشخصيات الاجتماعية.

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