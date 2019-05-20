ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 21 - مايو - 2019 الساعة 01:58:22ص
الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ سالم علي السقطرى
بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة سالم علي السقطري بعد حياة حافلة بالخير والعطاء والعمل الوطني.
وزير الخارجية الايراني : تبجحات ترامب بإبادة إيران لن تقضي عليها
حذر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الرئيس الامريكي دونالد ترامب من تهديد بلاده .. معتبراً ان تهديده بان تكون الحرب مع ايران "نهايتها الرسمية" مجرد تبجحات .
الفريق الاقتصادي المشارك في مباحثات الأردن يصدر بياناً هاماً في ختام المباحثات
أصدر الوفد الاقتصادي المشارك في محادثات الأردن بيان في ختام المباحثات التي عقدت بالعاصمة عمان خلال الفترة 14 إلى 16 مايو الجاري، والتي كرست لمناقشة الجانب الاقتصادي المتعلق باتفاق الحديدة الذي إتفق عليه الطرفان في مشاورات ستوكهولم.
نادال يهزم ديوكوفيتش ويتوج بلقب بطولة إيطاليا المفتوحة (رجال) للمرة التاسعة
حافظ النجم الإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني على العالم على لقب بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس بالعاصمة روما
آخر الأخبار:
أمسية في ملحان بالمحويت لمناقشة الأوضاع الخدمية
إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان بالحديدة
أمسيات رمضانية بمديريات المحويت لمناقشة رفد الجبهات (مكتمل)
قنص اثنين من مرتزقة العدوان بعسير
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
أمسيات رمضانية بمديريات المحويت لمناقشة رفد الجبهات (مكتمل)
[21/مايو/2019]
المحويت - سبأ :

ناقشت أمسيات رمضانية في عدد من  مناطق مديريات المحويت الجوانب المتصلة برفد الجبهات ومواصلة التوعية بمخططات العدوان.



وتطرقت أمسية في عزلة الشعافل العليا بحضور وكيل المحافظة صادق فروان إلی آلية تعزيز الصمود ومواجهة التحديات التي فرضها استمرار العدوان والحصار.

وأشاد مدير المديرية أحمد الولي بجهود محافظ المحافظة في معالجة قضايا المواطنين والاهتمام بالجوانب الخدمية وتعزيز اصطفاف أبناء المحافظة وتوحيد الجبهة الداخلية.

فيما تناولت أمسيتان بعزلة جبل النعمان بحفاش أهمية دور وجهاء وعقال المناطق والقری والعزل في التوعية بمخططات العدوان وأهدافه الرامية تفكيك النسيج المجتمعي.

وحذر مسئول الوحدة السياسية بالمحافظة علي عبد الكريم من الشائعات التي يروج لها العدوان ومرتزقته عبر إعلامهم الذي يواصل تزييف الحقائق في محاولة لتمزيق الصف الوطني والجبهة الداخلية.

كما ركزت أمسية في  منطقة الظهار الاعلی عزلة الأهجر بشبام كوكبان  بحضور مندوب مؤسسة الشهداء بالمحافظة عبد القدوس الحاكم ومدير مكتب التربية بالمديرية عبدالله القاسمي علی الانتصارات والملاحم البطولية للجيش واللجان الشعبية في جبهات الكرامة دفاعا عن الوطن وكرامه أبناءه.

وحث وكيل المحافظة عبد السلام الذماري علی دعم المرابطين بالمال والرجال لتطهير البلاد من دنس الغزاة والمعتدين .. داعيا إلی استشعار الجميع للمسؤولية إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وجرائم يندی لها الجبين.

كما أكدت أمسية أخری في قرية المحجر بعزلة الأهجر علی تعزيز التلاحم والاصطفاف في وجه قوی العدوان والتصدي لأي محاولات للنيل من النسيج الاجتماعي .

 ودعا الوكيل الذماري إلی التحرك نحو جبهات الدفاع عن الوطن للمشاركة في طرد الغزاة وتفويت الفرصة علی المشاريع الاستعمارية والمؤامرات التي تتربص بالبلاد.

وفي عزلة الوسط بمديرية جبل المحويت ناقشت أمسية  بحضور مسئول وحدة التعليم الجامعي الدكتور خالد القزحي الجوانب المتصلة بحشد الطاقات وتوعية المجتمع لتجاوز الظروف الصعبة.

وحث  وكيل المحافظة العميد عبد القادر الماخذي علی اغتنام أيام رمضان في مضاعفة الحسنات من خلال اغاثة الضعفاء وتفقد أوضاعهم.

 وأستعرض ما يتعرض له الوطن من تحديات ومؤامرات وجرائم حرب ممنهجة لتدمير الاقتصاد الوطني..حاثا علی تفعيل فرص التكافل الاجتماعي ودعم الفقراء.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
أمسية في ملحان بالمحويت لمناقشة الأوضاع الخدمية
إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان بالحديدة
قنص اثنين من مرتزقة العدوان بعسير
قصف مدفعي على تجمعات الجيش السعودي بجيزان
تفقد عدد من أسر الشهداء في عزلة الأهجر المحويت
عضو السياسي الأعلى السامعي يعزي في وفاة المناضل سالم السقطري
وزارة الخارجية تنفي اتهامات دول تحالف العدوان باستهداف الأماكن المقدسة بالسعودية
أمسية بعمران تناقش أوضاع القطاع الشبابي والرياضي
قيادة هيئة الزكاة تزور أسر ضحايا مجزرة حي الرقاص ورئيس اتحاد الإعلاميين
أمسية بأرحب تناقش آلية تطوير الأداء الصحي
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة 15 مواطناً بغارة لطيران العدوان في حجة
[20/مايو/2019]
ستة شهداء وجرحى بنيران المرتزقة في الضالع واستمرار خرق اتفاق الحديدة
[20/مايو/2019]
إصابة مواطنين اثنين وطفل بغارات طيران ونيران الغزاة والمرتزقة في صعدة والحديدة
[19/مايو/2019]
قوى العدوان مستمرة في خرق اتفاق الحديدة وغارات للطيران على عدة محافظات
[18/مايو/2019]
استشهاد وإصابة أكثر من 86 مواطناً في جرائم جديدة لطيران العدوان ومرتزقته
[17/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by