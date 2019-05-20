محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسيات رمضانية بمديريات المحويت لمناقشة رفد الجبهات (مكتمل) المحويت - سبأ :

ناقشت أمسيات رمضانية في عدد من مناطق مديريات المحويت الجوانب المتصلة برفد الجبهات ومواصلة التوعية بمخططات العدوان.





وتطرقت أمسية في عزلة الشعافل العليا بحضور وكيل المحافظة صادق فروان إلی آلية تعزيز الصمود ومواجهة التحديات التي فرضها استمرار العدوان والحصار.

وأشاد مدير المديرية أحمد الولي بجهود محافظ المحافظة في معالجة قضايا المواطنين والاهتمام بالجوانب الخدمية وتعزيز اصطفاف أبناء المحافظة وتوحيد الجبهة الداخلية.

فيما تناولت أمسيتان بعزلة جبل النعمان بحفاش أهمية دور وجهاء وعقال المناطق والقری والعزل في التوعية بمخططات العدوان وأهدافه الرامية تفكيك النسيج المجتمعي.

وحذر مسئول الوحدة السياسية بالمحافظة علي عبد الكريم من الشائعات التي يروج لها العدوان ومرتزقته عبر إعلامهم الذي يواصل تزييف الحقائق في محاولة لتمزيق الصف الوطني والجبهة الداخلية.

كما ركزت أمسية في منطقة الظهار الاعلی عزلة الأهجر بشبام كوكبان بحضور مندوب مؤسسة الشهداء بالمحافظة عبد القدوس الحاكم ومدير مكتب التربية بالمديرية عبدالله القاسمي علی الانتصارات والملاحم البطولية للجيش واللجان الشعبية في جبهات الكرامة دفاعا عن الوطن وكرامه أبناءه.

وحث وكيل المحافظة عبد السلام الذماري علی دعم المرابطين بالمال والرجال لتطهير البلاد من دنس الغزاة والمعتدين .. داعيا إلی استشعار الجميع للمسؤولية إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وجرائم يندی لها الجبين.

كما أكدت أمسية أخری في قرية المحجر بعزلة الأهجر علی تعزيز التلاحم والاصطفاف في وجه قوی العدوان والتصدي لأي محاولات للنيل من النسيج الاجتماعي .

ودعا الوكيل الذماري إلی التحرك نحو جبهات الدفاع عن الوطن للمشاركة في طرد الغزاة وتفويت الفرصة علی المشاريع الاستعمارية والمؤامرات التي تتربص بالبلاد.

وفي عزلة الوسط بمديرية جبل المحويت ناقشت أمسية بحضور مسئول وحدة التعليم الجامعي الدكتور خالد القزحي الجوانب المتصلة بحشد الطاقات وتوعية المجتمع لتجاوز الظروف الصعبة.

وحث وكيل المحافظة العميد عبد القادر الماخذي علی اغتنام أيام رمضان في مضاعفة الحسنات من خلال اغاثة الضعفاء وتفقد أوضاعهم.

وأستعرض ما يتعرض له الوطن من تحديات ومؤامرات وجرائم حرب ممنهجة لتدمير الاقتصاد الوطني..حاثا علی تفعيل فرص التكافل الاجتماعي ودعم الفقراء.



سبـأ [21/مايو/2019]سبـأ