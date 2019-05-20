تفقد عدد من أسر الشهداء في عزلة الأهجر المحويت [21/مايو/2019] المحويت - سبأ:

تفقد وكيل محافظة المحويت عبد السلام الذماري ومعه مندوب مؤسسة الشهداء بالمحافظة عبد القدوس الحاكم ومدير مكتب التربية عبدالله القاسمي اليوم عدد من أسر الشهداء والجرحى بمديرية شبام كوكبان.



وأطلعوا على أحوال أسر الشهداء والجرحى وتلمس احتياجاتهم .. منوهين بتضحيات الشهداء وما سطروه من ملاحم بطولية في مواجهة العدوان دفاعا عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.



وفي الزيارة تم تسليم أسر الشهداء مساعدات غذائية للتخفيف من معاناتهم .



فيما عبر أبناء وذوي الشهداء عن امتنانهم لهذه الزيارة .. لافتين إلي أهمية التضحية من أجل الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره.

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