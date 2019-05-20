محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية بعمران تناقش أوضاع القطاع الشبابي والرياضي عمران - سبأ :

أكد رئيس اللجنة الإشرافية العليا لتنظيم الفعاليات الثقافية والرياضية بمحافظة عمران محمد محسن الصريمي، أن الفعاليات الرياضية التي تقام حاليا بالمحافظة، كشفت عن العديد من المبدعين والموهوبين في مختلف المجالات.



وقال الصريمي في أمسية رمضانية ضمت اللجان الفرعية للفعاليات" إن محافظة عمران تزخر بالمواهب الإبداعية في الجوانب الثقافية والرياضية وغيرها ".



وبين أن التظاهرات الشبابية والرياضة التي تشهدها المحافظة خلال ليالي شهر رمضان تهدف لتنمية القدرات وتطوير الابتكارات والمبادرات الذاتية لدى النشء والشباب.



وكانت الأمسية التي شارك فيها المهتمين بالنشء والشباب ومكتب الشباب والرياضة في المحافظة والمديريات، ناقشت أوضاع القطاع الشبابي والرياضي والطلابي والعمل على تعزيز القدرات في مختلف الجوانب.

سبأ [20/مايو/2019]سبأ