اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل توقيع اتفاقية للنقل الجوي بين الصين والاتحاد الأوروبي بروكسل ـ سبأ:





أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم عن توقيع اتفاقية للنقل الجوي مع الصين من شأنها تسيير المزيد من الرحلات الجوية بين الجانبين بأسعار أقل في المستقبل.





وأوضحت المفوضية أن من الممكن مستقبلا لكل شركات الطيران الأوروبية أن تسير رحلات جوية من كل دول الاتحاد الاوروبي التي لديها اتفاقات



ثنائية مع الصين.



يذكر أن الاتفاقية الحالية تتيح فقط لشركات الطيران المملوكة لهذه الدول أو مواطنيها تسيير رحلات إلى الصين.



وتشير توقعات المفوضية الأوروبية إلى أن قيمة المزايا الاقتصادية التي ستوفرها الاتفاقية في أول ثمانية أعوام لها ستبلغ 5ر3 مليار يورو



للدولتين بالإضافة إلى توفير 11 ألف فرصة عمل.



يذكر أن عدد المسافرين جوا بين الصين والاتحاد الأوروبي تضاعف في الفترة بين 2008 حتى 2017 ليصل إلى عشرة ملايين راكب سنويا.

سبأ [20/مايو/2019]سبأ