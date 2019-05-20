محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قيادة هيئة الزكاة تزور أسر ضحايا مجزرة حي الرقاص ورئيس اتحاد الإعلاميين صنعاء - سبأ :

زار رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان ومعه وكلاء الهيئة اليوم أسر ضحايا مجزرة حي شارع الرقاص بأمانة العاصمة .



وتفقد الشيخ أبو نشطان الأضرار التي خلفها طيران العدوان باستهدافه للحي السكني بتقاطع شارعي الرباط والرقاص الخميس الماضي والذي أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء.



وقدمت الهيئة العامة للزكاة للأسر المتضررة مساعدات مالية، تساعدهم على استئجار منازل وتأثيثها بما أمكن وذلك للتخفيف من معاناة تلك الأسر.



إلى ذلك اطلع رئيس ووكلاء هيئة الزكاة على الحالة الصحية لرئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبدالله صبري وعدد من الجرحى بمستشفيات أمانة العاصمة والذين يتلقون العلاج فيها نتيجة تعرضهم لإصابات جراء استهداف طيران العدوان للحي السكني بحي الرقاص.



وقد عبر المتضررين والجرحى، عن امتنانهم لقيادة الهيئة العامة للزكاة على اهتمامها ونزولها الميداني لتفقد أحوالهم وتوفير ما أمكن من المساعدات الضرورية واللازمة.

سبأ [20/مايو/2019]سبأ