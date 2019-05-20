[20/مايو/2019]
صنعاء -سبأ :
ناقشت أمسية رمضانية بمديرية أرحب محافظة صنعاء آلية تطوير الأداء الصحي بالمديرية.
واستعرضت الأمسية التي نظمها مكتب الصحة بالمديرية بحضور رؤساء المراكز الصحية والكادر الطبي الصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي الأمسية أكد نائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور محمد الهرش ومدير الرعاية الصحية الأولية أحمد شرف الدين أهمية تضافر الجهود لتجاوز التحديات لتحسين الأداء وتقديم خدمات أفضل والاستفادة من الموارد المتاحة .
فيما استعرض مدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور خالد شريف ما تم انجازه خلال ا لفترة الماضية .. مثمنا جهود مكتب الصحة بالمحافظة في دعم القطاع الصحي بالمديرية.
سبأ