الصين: مطالب أمريكية "غير منطقية" سبب عدم التوصل لاتفاق تجاري ثنائي

طوكيو – سبأ:



قالت الصين اليوم الاثنين إن "السبب الأساسي" وراء الفشل في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة هو مطالب "غير منطقية" تسعي واشنطن لتحقيقها من خلال ممارسة أقصى قدر من الضغط.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ بمؤتمر صحفي في بكين في معرض تعليقه على تصريحات للجانب الأمريكي تحدثت عن توصل البلدين إلى اتفاق لكن الصين خرقته بعد 11 جولة من المشاورات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى.



وأوضح لو كانغ "ربما كان لدى الجانب الأمريكي دائما اتفاق يأمل به لكنه بالتأكيد ليس اتفاقا وافقت عليه الصين" مضيفا انه "عندما نشبت شكوك واسعة النطاق وحدث اضطراب في السوق في الولايات المتحدة وخارجها على حد سواء أراد الجانب الأمريكي التشويش على الرأي العام وتحويل اللوم إلى الآخرين وهو أمر غير مجدي".



وأكد مجددا أن المحادثات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة يمكن أن يكون لها أمل في النجاح "فقط" عبر اتباع المسار الصحيح المتمثل في "الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة".



وكانت الصين قررت رفع الرسوم الجمركية على ما قيمته 60 مليار دولار من البضائع الأمريكية ردا على قرار للولايات المتحدة برفع الرسوم المفروضة على صادرات صينية بقيمة 200 مليار دولار.

[20/مايو/2019]سبأ