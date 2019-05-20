محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء مخيم طبي خيري ببني مطر لمعالجة مرضى السكري صنعاء - سبأ :

بدأت بمديرية بني مطر محافظة صنعاء اليوم أعمال المخيم الطبي الخيري لمعالجة مرضى السكري.



يهدف المخيم الذي تنظمه هيئة 26 سبتمبر بالتعاون مع السلطة المحلية بالمديرية والشراكة مع شركة سبأ فارما للأدوية في يومين إلى معالجة مرضى السكري وتزويدهم بالأدوية مجانا.



وأكد نائب رئيس هيئة 26 سبتمبر الدكتور محمد الهادي حرص الهيئة على تنظيم وإقامة هذه المخيمات للتخفيف من معاناة المواطنين سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.



وأشاد بتعاون شركة سبأ فارما لصناعة الأدوية في دعم المخيم من خلال توفير الأدوية للمرضى.. داعيا المواطنين للاستفادة من المخيم.



فيما ثمن مدير المديرية عبداللطيف اللمذي جهود الهيئة والشركة في تنظيم المخيم وحرصهما على تقديم الخدمة الطبية المجانية للمواطنين.



وأكد استعداد السلطة المحلية بالمديرية تذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير تنظيم مخيمات طبية بالمديرية.

سبأ [20/مايو/2019]سبأ