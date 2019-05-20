محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين الحملات الكشفية الرمضانية الثالثة لخدمة المجتمع بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ :





دشن وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد اليوم بأمانة العاصمة الحملات الكشفية الرمضانية الثالثة لخدمة المجتمع والتي تنظمها مفوضية الكشافة بالأمانة خلال شهر رمضان.







تتضمن الحملات مساعدة رجال المرور وتنظيف المساجد وتشجير شوارع العاصمة وزيارة الجرحى ورياض الشهداء والعرض الشبابي الكشفي بمناسبة يوم القدس العالمي وأمسية رمضانية ومسابقات ثقافية بالإضافة إلى توزيع كسوة العيد للأطفال الفقراء.



وفي التدشين أشار وزير الشباب والرياضة إلى أهمية تفعيل الأنشطة الشبابية والرياضية الرمضانية بأمانة العاصمة ومحافظات الحديدة، إب، عمران، وذمار وذلك بتدشين الحملات الكشفية لمساعدة رجال المرور بمديريات الأمانة، بما يخفف من الاختناقات المرورية .



وأشار إلى ضرورة التعاون بين الجهات الرسمية والجهات ذات العلاقة والمنظمات المدنية بما يعزز من الصمود في وجه العدوان الذي يستهدف اليمن أرضا وإنسانا .. منوها بدور رجال المرور وما يبذلونه من جهود خلال الشهر الكريم.



وأشاد الوزير زيد بتفاعل شباب وقادة الكشافة مع الحملات الرمضانية التي تنفذها المفوضيات بالمحافظات، بإشراف جمعية الكشافة والمرشدات بهدف تجسيد معاني الحركة الكشفية السامية وتطبيقها على الواقع.



من جانبه أشار وكيل قطاع الشباب محمد الصرمي ورئيس اللجنة المنظمة مفوض الكشافة بأمانة العاصمة القائد علي شملان إلى أن حملة مساعدة رجال المرور يشارك فيها أكثر من 350 كشاف وقائد من مختلف مديريات الأمانة.



ولفت أن الحركة الكشفية يتعاظم دورها الطوعي والإنساني في مثل هذه الظروف .. مشيدا باهتمام قيادة وزارة الشباب وتفاعلها مع الحملات الكشفية الرمضانية وتذليل الصعاب التي تعترض سير تنفيذ هذه الحملات للعام الثالث.



حضر التدشين سكرتير عام جمعية الكشافة مطهر السواري وعدد من أعضاء الجمعية .

سبأ [20/مايو/2019]سبأ