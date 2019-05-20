محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية برئاسة وزير الصحة تناقش الوضع الصحي بالبيضاء صنعاء - سبأ :





ناقشت أمسية رمضانية برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، الوضع الصحي في محافظة البيضاء.



واستعرضت الأمسية تحت شعار "يد تداوي من يحمي ويبني"، آلية تطوير وتحسين الخدمات الصحية بالمحافظة والصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها، في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة.



وأكدت الأمسية بحضور وكيل محافظة البيضاء للشؤون الصحية ناصر الوهبي ووكلاء وزارة الصحة لقطاع الرعاية الدكتور محمد المنصور وقطاع التخطيط الدكتور عبدالملك الصنعاني وقطاع الطب العلاجي الدكتور علي جحاف والوكيل المساعد لقطاع السكان الدكتور نجيب القباطي ، ضرورة تعزيز الأداء بما يسهم في تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



وفي الأمسية التي شارك فيها مدير مكتب الصحة بمحافظة البيضاء فؤاد إدريس ومدراء الصحة والهيئات والمستشفيات بمديريات المحافظة .. أكد وزير الصحة أهمية التخطيط والعمل برؤية واضحة سواء على مستوى المستشفى أو المركز للنهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة.



وأشار إلى أن الأمسية تهدف لتقييم الوضع الصحي بالبيضاء وإطلاع مدراء المستشفيات والصحة بالمحافظة على رؤية وخطة الوزارة للعام الجاري لتحسين الأداء والارتقاء بالخدمات الصحية.



وتطرق الدكتور المتوكل إلى أهمية أتمتة العمل بمستشفيات البيضاء وتوحيد قاعدة المعلومات لضبط الموارد .. لافتا إلى ضرورة تكاتف الجهود في مكافحة الأمراض والأوبئة واستئصالها من المحافظة خاصة الكوليرا والدفتيريا والبلهارسيا وغيرها من الأمراض .



وأهاب بالجميع الاضطلاع بدورهم كل فيما يخصه سواء ما يتعلق بالمستشفيات أو مكاتب الصحة وصولاً إلى توفير خدمات صحية ذات جودة عالية يستفيد منها المرضى.. مشددا على ضرورة تفعيل العمل بالمستشفيات الريفية والوحدات والمراكز الصحية حسب معايير الوزارة.



وأشاد وزير الصحة بدور السلطة المحلية بالبيضاء في الاهتمام بالقطاع الصحي بالمحافظة ومساندة جهود الوزارة في تحسين تقديم الخدمات.



وكان مدير مكتب الصحة بمحافظة البيضاء، استعرض الوضع الصحي بالمحافظة والصعوبات التي تواجه سير العمل .. مشيرا إلى أن هناك تسعة مستشفيات عاملة بالمحافظة و125 مركز ووحدة صحية.



أثريت الأمسية بالمداخلات والمناقشات من قبل وكلاء الوزارة ومدراء مكاتب الصحة بمديريات المحافظة، ركزت على الصعوبات التي تواجه سير العمل وأهمية تكثيف الجهود لتعزيز النظام الصحي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.



سبأ [20/مايو/2019]سبأ