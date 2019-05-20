محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيلا هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية يلتقيان نائبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر صنعاء - سبأ :

التقى وكيلا الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية لقطاعي التخطيط والبرامج ماجد عزان والتعاون الإنساني عبدالفتاح عردوم اليوم نائبة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريام لي نولر.



ناقش اللقاء أنشطة اللجنة وأولوياتها الراهنة والتنسيق المشترك بين الهيئة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وسبل تعزيزها وتطويرها.



واستعرض اللقاء التدخلات التي ينفذها الصليب الأحمر في القطاع الصحي والإصلاحيات والمساهمة في إسناد جهود رعاية السجناء وتأكيد حصولهم على حقوقهم وضرورة توسيع تلك الأنشطة بما يتواءم مع الإحتياجات المتزايدة بالسجون وغيرها وفقا لاختصاصها.



وأشاد الوكيل عزان بمستوى التعاون القائم بين الهيئة وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الجانب الإنساني .. مؤكدا استعداد الهيئة تقديم التسهيلات اللازمة للبعثة لأداء مهامها.



فيما حث وكيل الهيئة عبدالفتاح عردوم لجنة الصليب الإنساني على مضاعفة جهودها في سبيل التخفيف من المعاناة غير المسبوقة التي يمر بها الشعب اليمني.



بدورها أعربت نائبة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن شكرها للهيئة الوطنية على التسهيلات التي تقدمها لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر .



وأكد التزام البعثة بتقديم الدعم الممكن لليمن لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

سبأ [20/مايو/2019]سبأ