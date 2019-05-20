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الجيش العراقي : لا ننوي تعزيز أمن الوحدات الأمريكية في بغداد
[20/مايو/2019]
بغداد – سبأ :

أكد الجيش العراقي اليوم الاثنين أنه لا ينوي إشراك أي احتياطات لتعزيز أمن الوحدات الأمريكية بعد حادث سقوط صاروخ قرب سفارة واشنطن لدى بغداد .


وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة للجيش العميد يحيى رسول عبد الله في تصريحات نقلته وكالة (سبوتنيك) الروسية للانباء الاثنين: "الجهات الأمنية مستمرة بعملية التحقيق، وفي حال تم التوصل إلى أي نتائج سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي".

وشدد رسول عبدالله على أن "التحقيق يجري من قبل الجانب العراقي فقط ولا مشاركة للتحالف الدولي أو الجانب الأمريكي فيه، والأجهزة الأمنية العراقية قادرة على أن تتوصل إلى نتائج".

وقال المسئول العراقي في رده على سؤال حول ما إذا كانت بغداد اتخذت احتياطات إضافية قرب القواعد الأمريكية وأماكن تواجد الأمريكيين في البلاد "لا أعتقد.. القوات الأمريكية تعمل ضمن القواعد العسكرية العراقية، وهذه القواعد مؤمنة بقطاعات عسكرية عراقية، وأعتقد أن الحالة طبيعية جداً، قطاعاتنا هي الموجودة ضمن القواعد وهي التي تؤمن كل هذه الأماكن".

وكانت السفارة الامريكية قد استهدفت بصاروخ اطلق من خارج المنطقة الخضراء وسقط في محيطها .

سبأ
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