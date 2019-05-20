محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بنيان تختتم مشروع حول أساسيات الإدارة لذوي الإعاقة من جرحى الحرب صنعاء - سبأ :

اختتم بصنعاء اليوم المشروع التدريبي لذوي الإعاقة من جرحى الحرب بمحافظة حجة حول أساسيات الإدارة واستخدام الحاسوب، نظمته على مدى شهر مؤسسة بنيان التنموية بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للتنمية والرعاية الصحية.



هدف المشروع إكساب 30 مشاركا مهارات ومعارف وخبرات حول إدارة المكاتب، الأرشفة، إدارة الوقت والاجتماعات ومهارات استخدام تطبيقات الحاسوب.



وفي الاختتام أشار مدير إدارة التدريب والتمكين بمؤسسة بنيان عبدالكريم الديلمي إلى أهمية هذا المشروع التدريبي الذي يأتي في إطار برنامج تنمية وتمكين ذوي الإعاقة من جرحى الحرب .



ولفت إلى أنه تم إكساب المشاركين مهارات وخبرات تسهم في تمكينهم من الدخول في سوق العمل بكل كفاءة واقتدار.



وأكد الديلمي اهتمام مؤسسة بنيان بشريحة المعاقين وتمكينهم تمهيدا لدمجهم في سوق العمل وحصولهم على فرص عمل تناسب إعاقتهم .. داعيا المشاركين إلى الاستفادة من مخرجات المشروع التدريبي وتطبيق ما تلقوه خلال المشروع على الواقع .



وألقيت كلمات من المدير التنفيذي للمؤسسة الوطنية للتنمية والرعاية الصحية عدنان قواره وطه الضاعني عن منطقة حجة ويحيى شيبان عن المشاركين .. أكدت أهمية هذا المشروع لإكساب الجرحى مهارات ومعارف تساعدهم في الحصول على فرص عمل وتجعلهم مساهمين في عملية البناء والتنمية.



وأشارت الكلمات إلى أن الجرحى يرسلون اليوم رسالة صمود للعالم أن إعاقتهم لن تكون عائقا لهم بل حافزا ومحطة انطلاقة نحو البناء والتنمية .



وأشادت بجهود مؤسسة بنيان ودورها في الاهتمام والتشجيع والدعم لذوي الإعاقة من جرحى الحرب من خلال تنمية قدراتهم وتمكينهم في مختلف المجالات.

سبأ [20/مايو/2019]سبأ