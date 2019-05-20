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حلف الأطلسي يعلن استثمار 5ر1 مليار دولار في التكنولوجيا الجديدة
[20/مايو/2019]
بروكسل – سبأ:

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الاثنين أن وكالة الاتصالات والمعلومات التابعة له تخطط لاستثمار 4ر1 مليار يورو (5ر1 مليار دولار) في فرص تجارية متعلقة بالتكنولوجيا الجديدة على مدى الأشهر ال 18 القادمة.

وقال حلف الأطلسي في بيان إن الوكالة بصفتها رائدة في مجال التكنولوجيا والفضاء الالكتروني فإنها تعمل على إيصال التكنولوجيا والخدمات إلى الدول الأعضاء بالحلف.

وأوضح البيان انه خلال الأشهر ال18 القادمة فان الوكالة تخطط لإصدار عطاءات أو منح عقود في مجالات الأمن الالكتروني والاستخبارات المشتركة والمراقبة والاستطلاع والاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

على جانب آخر انطلق بالعاصمة النرويجية أوسلو اليوم مؤتمرا لحلف الأطلسي للتدريب الفردي والتعليم بمشاركة ما يزيد على 700 شخص من ممثلي الحكومات والعسكريين ورجال الصناعة لمناقشة الشراكات المحتملة وفرص العمل المقبلة.

ويركز المؤتمر الذي تستمر أعماله على مدى ثلاثة أيام على تطوير التكنولوجيا والممارسات التجارية لتعزيز عمليات حلف الأطلسي.  

سبأ
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