اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل شركة (هواوي) الصينية تعرب عن اسفها لسحب ترخيصها الخاص لنظام أندرويد بكين – سبأ :



أعربت شركة (هواوي) الصينية للهواتف المحموله عن اسفها لسحب ترخيصها الخاص لنظام تشغيل أندرويد من قبل شركة (غوغل) والذي يأتي استجابة لمطالب الحكومة الأمريكية.



وقالت الشركة الصينية في بيان لها انها ساهمت في نمو أندرويد على مستوى العالم .. مؤكدة أن مبيعات هواتف أندرويد التي تنتجها الشركة تنمو بأرقام مضاعفة فيما تتقلص مبيعات الشركات الأخرى أو تحافظ على ركودها.



وطمأنت الشركة الصينية مستخدمي هواتفها الحاليين وعلامتها التجارية الفرعية (هونور) باستمرار منتجاتها في تلقي تحديثات الأمان وخدمات ما بعد البيع، وهذا الوعد يشمل أيضاً الهواتف التي وقع شحنها فضلاً عن الأجهزة الموجودة حالياً في المخازن في جميع أنحاء العالم، من دون أن تقدم الشركة أية وعود إضافية تتخطى ذلك.



وقالت هواوي في بيانها "قدمت هواوي مساهمات كبيرة في تطوير ونمو أندرويد في جميع أنحاء العالم، وبصفتنا أحد الشركاء العالميين الرئيسيين لنظام أندرويد، فقد عملنا عن كثب مع منصة مفتوحة المصدر لتطوير نظام بيئي استفاد منه المستخدمون والصناعة".



وأضاف البيان "ستواصل هواوي تقديم تحديثات الأمان، وخدمات ما بعد البيع لجميع منتجات الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية الحالية من هواوي، و(هونور) والتي تغطي تلك التي تم بيعها، والتي ما تزال في المخازن على مستوى العالم".



وذكرت غوغل أن مالكي هواتف هواوي سيحتفظون بوصولهم إلى متجر غوغل بلاي، وسيستمرون في القدرة على تحديث تطبيقاتهم، لكن السؤال الكبير يتعلق بالتأثيرات المستقبلية للقرار، وحصول الهواتف على المزيد من تحديثات نظام التشغيل أندرويد من غوغل.



وسيكون على مستخدمي منتجات هواوي عقد الآمال على حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، الذي كان السبب وراء قيام حكومة الولايات المتحدة بإدراج الشركة الصينية في القائمة السوداء الحالية.

سبأ [20/مايو/2019]سبأ