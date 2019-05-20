اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاقتصاد الياباني يسجل ارتفاعا للربع الثاني على التوالي طوكيو – سبأ:

صعد الاقتصاد الياباني بنسبة 1ر2 بالمائة على أساس سنوي في الفترة بين شهري يناير ومارس الماضيين ليسجل ارتفاعا للربع الثاني على التوالي رغم تباطؤ الاستهلاك الشخصي والصادرات.



وأوضحت البيانات التي أصدرتها الحكومة اليابانية اليوم الاربعاء أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل أداء أقوى مقارنة ببلوغه مستوى 6ر1 بالمائة في الربع السابق.



وعلى أساس فصلي ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 5ر0 بالمائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس مقارنة بالربع السابق الذي يمتد بين شهري أكتوبر وديسمبر.



وقال وزير الاقتصاد والسياسة المالية توشيميتسو موتيجى في مؤتمر صحفي بعد إعلان البيانات إن "نمو الصادرات تباطأ جزئيا بسبب التراجع الاقتصادي في الصين فيما لا يزال معدل الإنتاج ضعيفا".



إلا أن موتيجي أكد تسجيل تحسن في بيئة التوظيف والدخل وارتفاع أرباح الشركات قائلا "لا تزال العوامل الأساسية التي تدعم الطلب المحلي قوية".



وانخفض الاستهلاك الشخصي الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 1ر0 بالمائة متأثرا بتباطؤ مبيعات السيارات والملابس.



كما انخفض الإنفاق الرأسمالي للشركات وهو مساهم رئيسي آخر في النمو بنسبة 3ر0 بالمائة بعد احجام عدد من الشركات في ضخ استثمارات في ظل الوضع الاقتصادي في الصين.



وفيما يتعلق بالطلب الأجنبي تراجعت الصادرات اليابانية بنسبة 4ر2 بالمائة وسط تباطؤ للاقتصاد الصيني.

سبأ [20/مايو/2019]سبأ