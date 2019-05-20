ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 20 - مايو - 2019 الساعة 10:57:05م
الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ سالم علي السقطرى
بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة سالم علي السقطري بعد حياة حافلة بالخير والعطاء والعمل الوطني.
وزير الخارجية الايراني : تبجحات ترامب بإبادة إيران لن تقضي عليها
حذر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الرئيس الامريكي دونالد ترامب من تهديد بلاده .. معتبراً ان تهديده بان تكون الحرب مع ايران "نهايتها الرسمية" مجرد تبجحات .
الذهب قرب أقل مستوى في ظل قوة الدولار
استقر سعر الذهب اليوم الاثنين ليجري تداوله قرب أقل مستوى في أسبوعين، مع دعم بيانات اقتصادية أميركية قوية للدولار لتتعزز مكانته كملاذ آمن امام الذهب وسط توترات جيوسياسية وتجارية. ولم يطرأ تغير يذكر على السعر الفوري للذهب عند 1276ر55 دولار للأوقية (الأونصة)
نادال يهزم ديوكوفيتش ويتوج بلقب بطولة إيطاليا المفتوحة (رجال) للمرة التاسعة
حافظ النجم الإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني على العالم على لقب بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس بالعاصمة روما
آخر الأخبار:
تدشين الحملات الكشفية الرمضانية الثالثة لخدمة المجتمع بأمانة العاصمة
أمسية برئاسة وزير الصحة تناقش الوضع الصحي بالبيضاء
وكيلا هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية يلتقيان نائبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر
الحكومة الفلسطينية : أي فلسطيني يشارك في مؤتمر البحرين عميل إسرائيلي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
الاقتصاد الياباني يسجل ارتفاعا للربع الثاني على التوالي
[20/مايو/2019]
طوكيو – سبأ:

صعد الاقتصاد الياباني بنسبة 1ر2 بالمائة على أساس سنوي في الفترة بين شهري يناير ومارس الماضيين ليسجل ارتفاعا للربع الثاني على التوالي رغم تباطؤ الاستهلاك الشخصي والصادرات.

وأوضحت البيانات التي أصدرتها الحكومة اليابانية اليوم الاربعاء أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل أداء أقوى مقارنة ببلوغه مستوى 6ر1 بالمائة في الربع السابق.

وعلى أساس فصلي ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 5ر0 بالمائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس مقارنة بالربع السابق الذي يمتد بين شهري أكتوبر وديسمبر.

وقال وزير الاقتصاد والسياسة المالية توشيميتسو موتيجى في مؤتمر صحفي بعد إعلان البيانات إن "نمو الصادرات تباطأ جزئيا بسبب التراجع الاقتصادي في الصين فيما لا يزال معدل الإنتاج ضعيفا".

إلا أن موتيجي أكد تسجيل تحسن في بيئة التوظيف والدخل وارتفاع أرباح الشركات قائلا "لا تزال العوامل الأساسية التي تدعم الطلب المحلي قوية".

وانخفض الاستهلاك الشخصي الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 1ر0 بالمائة متأثرا بتباطؤ مبيعات السيارات والملابس.

كما انخفض الإنفاق الرأسمالي للشركات وهو مساهم رئيسي آخر في النمو بنسبة 3ر0 بالمائة بعد احجام عدد من الشركات في ضخ استثمارات في ظل الوضع الاقتصادي في الصين.

وفيما يتعلق بالطلب الأجنبي تراجعت الصادرات اليابانية بنسبة 4ر2 بالمائة وسط تباطؤ للاقتصاد الصيني.  

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
شركة (هواوي) الصينية تعرب عن اسفها لسحب ترخيصها الخاص لنظام أندرويد
الذهب قرب أقل مستوى في ظل قوة الدولار
المواصفات والمقاييس ترفض دخول شحنة من دقيق القمح تقدر بـ 163 ألف كيس
418 مليار دولار الميزانية العامة لكوريا الجنوبية في 2020
صادرات النفط العراقي تصل الى 3.5 مليون برميل يومياً
الذهب يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين ويسجل أكبر خسارة أسبوعية في شهر
الولايات المتحدة تلغي الرسوم الجمركية على الصلب والألمينيوم مع كندا والمكسيك
ترامب يمهل الاتحاد الأوروبي واليابان ستة أشهر للتفاوض حول قطاع السيارات
وزير المالية يدين استهداف العدوان لمركز رقابة ميتم الجمركي بمحافظة إب
تراجع اسعار النفط بسبب مخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة 15 مواطناً بغارة لطيران العدوان في حجة
[20/مايو/2019]
ستة شهداء وجرحى بنيران المرتزقة في الضالع واستمرار خرق اتفاق الحديدة
[20/مايو/2019]
إصابة مواطنين اثنين وطفل بغارات طيران ونيران الغزاة والمرتزقة في صعدة والحديدة
[19/مايو/2019]
قوى العدوان مستمرة في خرق اتفاق الحديدة وغارات للطيران على عدة محافظات
[18/مايو/2019]
استشهاد وإصابة أكثر من 86 مواطناً في جرائم جديدة لطيران العدوان ومرتزقته
[17/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by