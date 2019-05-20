رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل موظفو وزارة الشباب ينددون بجريمة الرقاص واستهداف وزارة الإعلام ورئيس اتحاد الإعلاميين صنعاء - سبأ :

نظم موظفو وزارة الشباب والرياضة والهيئات التابعة لها اليوم وقفة احتجاجية للتنديد بمجزرة طيران العدوان السعودي الأمريكي بحي الرقاص بالعاصمة صنعاء واستهداف وزارة الإعلام ورئيس اتحاد الإعلاميين عبد الله صبري.



وخلال الوقفة التي حضرها وكلاء وزارة الشباب والرياضة والوكلاء المساعدون ومستشارو الوزارة .. أكد وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد أن جريمة العدوان في حي الرقاص والتي راح ضحيتها أكثر من 77 شهيد وجريح لن تمر دون رد.



وأشار إلى أن جريمة العدوان في الحي السكني شاهدا على مدى إجرام تحالف العدوان.



وأشار إلى أن مجزرة العدوان بحي الرقاص جريمة حرب تتنافى مع المواثيق والقوانين الدولية .. مؤكدا أن هذه الجرائم لن تزيد الشعب اليمني إلا صمود أمام الاستهداف الممنهج للمدنيين والأحياء السكنية.



وأدان بيان صادر عن الوقفة، المجزرة الإجرامية التي ارتكبها تحالف العدوان بحق المدنيين وإبادة أسرة بأكملها واستهداف الرموز الإعلامية وكذا استمرار العدوان في استهداف المنشآت الإعلامية.



وأشار البيان إلى أن استمرار العدوان في ارتكاب جرائمه للعام الخامس على التوالي، نتيجة تواطؤ المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي لم تحرك ساكنا حيال تلك الجرائم بحق الطفولة التي ستظل وصمة عار في جبين الإنسانية .



ودعا البيان الشعب اليمني إلى المزيد من تماسك الجبهة الداخلية والتحرك المسؤول في مواجهة العدوان.



تخلل الوقفة قصدية للطفلة أماني الخيواني وكذا عدد من الفقرات المعبرة.

سبأ [20/مايو/2019]سبأ