ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 20 - مايو - 2019 الساعة 10:57:05م
الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ سالم علي السقطرى
بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة سالم علي السقطري بعد حياة حافلة بالخير والعطاء والعمل الوطني.
وزير الخارجية الايراني : تبجحات ترامب بإبادة إيران لن تقضي عليها
حذر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الرئيس الامريكي دونالد ترامب من تهديد بلاده .. معتبراً ان تهديده بان تكون الحرب مع ايران "نهايتها الرسمية" مجرد تبجحات .
الذهب قرب أقل مستوى في ظل قوة الدولار
استقر سعر الذهب اليوم الاثنين ليجري تداوله قرب أقل مستوى في أسبوعين، مع دعم بيانات اقتصادية أميركية قوية للدولار لتتعزز مكانته كملاذ آمن امام الذهب وسط توترات جيوسياسية وتجارية. ولم يطرأ تغير يذكر على السعر الفوري للذهب عند 1276ر55 دولار للأوقية (الأونصة)
نادال يهزم ديوكوفيتش ويتوج بلقب بطولة إيطاليا المفتوحة (رجال) للمرة التاسعة
حافظ النجم الإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني على العالم على لقب بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس بالعاصمة روما
آخر الأخبار:
تدشين الحملات الكشفية الرمضانية الثالثة لخدمة المجتمع بأمانة العاصمة
أمسية برئاسة وزير الصحة تناقش الوضع الصحي بالبيضاء
وكيلا هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية يلتقيان نائبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر
الحكومة الفلسطينية : أي فلسطيني يشارك في مؤتمر البحرين عميل إسرائيلي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
موظفو وزارة الشباب ينددون بجريمة الرقاص واستهداف وزارة الإعلام ورئيس اتحاد الإعلاميين
[20/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :

نظم موظفو وزارة الشباب والرياضة والهيئات التابعة لها اليوم وقفة احتجاجية للتنديد بمجزرة طيران العدوان السعودي الأمريكي بحي الرقاص بالعاصمة صنعاء واستهداف وزارة الإعلام ورئيس اتحاد الإعلاميين عبد الله صبري.

وخلال الوقفة التي حضرها وكلاء وزارة الشباب والرياضة والوكلاء المساعدون ومستشارو الوزارة .. أكد وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد أن جريمة العدوان في حي الرقاص والتي راح ضحيتها أكثر من 77 شهيد وجريح لن تمر دون رد.

وأشار إلى أن جريمة العدوان في الحي السكني شاهدا على مدى إجرام تحالف العدوان.

وأشار إلى أن مجزرة العدوان بحي الرقاص جريمة حرب تتنافى مع المواثيق والقوانين الدولية .. مؤكدا أن هذه الجرائم لن تزيد الشعب اليمني إلا صمود  أمام الاستهداف الممنهج للمدنيين والأحياء السكنية.

وأدان بيان صادر عن الوقفة، المجزرة الإجرامية التي ارتكبها تحالف العدوان بحق المدنيين وإبادة أسرة بأكملها واستهداف الرموز الإعلامية وكذا استمرار العدوان في استهداف المنشآت الإعلامية.

وأشار البيان إلى أن استمرار العدوان في ارتكاب جرائمه للعام الخامس على التوالي، نتيجة تواطؤ المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي لم تحرك ساكنا حيال تلك الجرائم بحق الطفولة التي ستظل وصمة عار في جبين الإنسانية .

 ودعا البيان الشعب اليمني إلى المزيد من تماسك الجبهة الداخلية والتحرك المسؤول في مواجهة العدوان.

تخلل الوقفة قصدية للطفلة أماني الخيواني وكذا عدد من الفقرات المعبرة.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
سحب قرعة ربع نهائي دوري الأهلي الرمضاني
ريال مدريد يجدد عقد توني كروس حتى 2023
نادال يهزم ديوكوفيتش ويتوج بلقب بطولة إيطاليا المفتوحة (رجال) للمرة التاسعة
فوز مايو وتعادل آزال واليرموك في بطولة الوحدة الرمضانية
برشلونه ينهي موسمه بتعادل مع إيبار في الدوري الاسباني
فريق ميلان يتغلب على فروزينوني وينعش آمال التأهل لدوري الابطال
المصلي يفوز على العنسي و يبلغ دور الـ 16 لدورة الألعاب الرياضية بذمار
بليسكوفا تتوج بلقب بطولة دورة روما للتنس
مطابع الكتاب يفوز على الأهلي ويعزز صدارته للمجموعة الثالثة لدوري الأهلي الرمضاني
الوحدة يواصل الصدارة والأهلي يلاحقه في البطولة الرمضانية لكرة القدم
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة 15 مواطناً بغارة لطيران العدوان في حجة
[20/مايو/2019]
ستة شهداء وجرحى بنيران المرتزقة في الضالع واستمرار خرق اتفاق الحديدة
[20/مايو/2019]
إصابة مواطنين اثنين وطفل بغارات طيران ونيران الغزاة والمرتزقة في صعدة والحديدة
[19/مايو/2019]
قوى العدوان مستمرة في خرق اتفاق الحديدة وغارات للطيران على عدة محافظات
[18/مايو/2019]
استشهاد وإصابة أكثر من 86 مواطناً في جرائم جديدة لطيران العدوان ومرتزقته
[17/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by