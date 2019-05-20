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إتفاق المجلس العسكري والمعارضة في السودان على إستئناف المفاوضات
[20/مايو/2019]
الخرطوم – سبأ :



إتفق المجلس العسكري الحاكم في السودان وتحالف قوى التغيير والحرية المعارض على استئناف التفاوض مساء اليوم الإثنين حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شئون البلاد وسط استمرار الخلاف حول الجهة التي ستتولى رئاسته.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن القيادي في المعارضة ساطع الحاج قوله إن "الخلاف حول رئاسة المجلس السيادي ونسب مشاركة المدنيين والعسكريين ما زال قائماً".

وأوضح الحاج عضو المعارضة إلى المفاوضات مع المجلس العسكري حول تسليم السلطة للمدنيين إن "الاجتماع المطول الذي انفض صباح الاثنين تخلله عصف ذهني من الأطراف (...) ونحن كقوى حرية وتغيير تمسكنا بأن يكون رئيس مجلس السيادة مدني وغالبية الأعضاء من المدنيين".

وأضاف "بررنا ذلك لأن المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي لن يقبل التعامل مع حكومة عسكرية إضافة للمزاج الشعبي الذي يرغب في حكومة مدنية".

إلا أن المجلس العسكري تمسك بأن يكون رئيس المجلس السيادي من العسكريين، وفقاً للحاج "وبغالبية أيضاً من العسكريين، وبرروا ذلك بالتهديدات الأمنية التي تواجه البلاد".

وكانت المفاوضات بين الطرفين استؤنفت حوالى الساعة 21,00 (19,00 ت غ) الأحد وتواصلت طوال الليل حتى  فجر الإثنين، إلا أن الطرفين لم يصلا إلى اتفاق نهائي وقررا مواصلة المباحثات مساء الإثنين.

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي أكد في مؤتمر صحفي فجر اليوم مواصلة المحادثات "آملين الوصول إلى اتفاق نهائي" .. مشيراً إلى أنه "تمت مناقشة هيكلية السلطة السيادية".

سبأ
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