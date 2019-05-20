رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل سحب قرعة ربع نهائي دوري الأهلي الرمضاني صنعاء -سبأ:





أسفرت قرعة دور الثمانية للدوري الرمضاني الـ36 لكرة القدم، عن مواجهة مكررة تجمع شباب الأهلي مع مطابع الكتاب المدرسي بعد غد الأربعاء.



وكان فريق المطابع تغلب على الأهلي بهدفين لهدف عندما التقيا في الدور التمهيدي ضمن المجموعة الثالثة من منافسات البطولة التي ينظمها النادي الأهلي.



وأوقعت القرعة التي سحبت اليوم بمقر النادي الأهلي فريق شركة الروضة مع شباب معزب في اللقاء الذي سيجمعهما الأربعاء في افتتاح منافسات هذا الدور.



كما أسفرت القرعة عن مواجهة قوية تجمع فريقي شركة الصيفي والامتياز الخميس المقبل، فيما يلعب الشرطة مع هيئة الطيران المدني.

سبأ [20/مايو/2019]سبأ