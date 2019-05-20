عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس السوري يفتتح مركز دولي لمواجهة الإرهاب والتطرف دمشق – سبأ :



إفتتح الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاثنين مركز الشام الإسلامي الدولي لمواجهة الإرهاب والتطرف .



وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان المركز يضم المعهد الوطني لتأهيل الأئمة والخطباء في كل المحافظات والمعهد الدولي للعلوم الشرعية والعربية للراغبين في الحصول على العلوم الشرعية من علماء بلاد الشام الوسطية .



اضافت ان المركز يضم ايضاً قسم رصد الأفكار المتطرفة والفتاوى التكفيرية عبر شبكة الانترنت وكيفية تحليلها ومعالجتها، وقسم مكافحة الفكر المتطرف ومركز البحث العلمي.



كما يشتمل على مكتبة وعدداً من قاعات المحاضرات التي سيتم فيها تدريب وتأهيل رواد المركز وفق منهج علماء الشام الوسطي المعتدل.

سبأ [20/مايو/2019]سبأ