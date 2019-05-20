محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية بمناخة ناقشت الوضع الصحي بالمديرية صنعاء - سبأ :



نظم مكتب الصحة والسكان بمديرية مناخة محافظة صنعاء ومستشفى الوحدة أمسية رمضانية لمناقشة الوضع الصحي بالمديرية تحت شعار "يد تداوي من يحمي ويبني" .



وفي الأمسية أكد مدير مكتب الصحة بالمديرية مدير المستشفى الدكتور علي رويحه الحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



وأشار إلى اهتمام مكتب الصحة بالمحافظة بدعم القطاع الصحي بالمديرية.. منوها باهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المنشودة بتطوير مستوى الخدمات في ظل استمرار العدوان الهمجي البربري على اليمن، مثمنا دعم السلطة المحلية بالمديرية للقطاع الصحي.



فيما أشار مندوب التغذية بمكتب الصحة بالمحافظة الدكتور حفظ الله السياغي إلى أهمية استشعار المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .



وألقيت في الأمسية العديد من الكلمات التي أكدت أهمية رفد الجبهات بالرجال والعتاد والغذاء حتى تحقيق النصر المؤزر، مستنكرة الجريمة البشعة التي ارتكبها الطيران السعودي الأمريكي بحي الرقاص بأمانة العاصمة والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى أغلبهم نساء وأطفال.



وحملت الكلمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية تمادي تحالف العدوان بارتكابهم مجازر مروعة بحق اليمن أرضا وانساناً.





سبأ [20/مايو/2019]سبأ