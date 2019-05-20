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تدشين مشروع توزيع السله الغذائية لأسر المفقودين والأسرى
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تدشين مشروع توزيع السله الغذائية لأسر المفقودين والأسرى
[20/مايو/2019]
صنعاء - سبا :



دشنت مؤسسة أحرار اليمن اليوم مشروع توزيع السله الغذائية المقدمة من الهيئة العامة للزكاه لأسر الأسرى والمفقودين بأمانه العاصمة ومختلف المحافظات.



وفي التدشين الذي حضره امين العاصمة حمود عباد أاكد وكيل وزارة الأوقاف الشيخ صالح الخولاني ضرورة الاهتمام بأسر الأسرى والشهداء والمفقودين الذين اعادوا للامه عزتها وكرامتها وجسدوا قيم الفداء والتضحية والصمود في وجه العدوان الغاشم.



وحيا الشيخ اسر الشهداء والأسرى والمفقودين الذين بذلوا الغالي لأجل وطنهم ودينهم مترجمين الإيمان وعظمة القرآن في واقع الحياة.



وثمن الدور الايجابي الذي تلعبه مؤسسة احرار اليمن في إدخال بعض الحق لمستحقيه وتجسيد مبدأ التكافل الاجتماعي، حاثا القائمين على الهيئة العامة للزكاه على ان تكون أكثر تفاعلا واجتهادا في جباية الزكاة وتوزيعها على مصارفها الثمانية التي حددها القرآن.



من جانبه اثنى رئيس الهيئة العامة للزكاه نشوان أبو نشطان على الأسرى والشهداء وأسرهم وعلى صبرهم وتضحياتهم ومواقفهم الصادقة في مواجهة اقذر عدوان على وجه الأرض.



وقال إن الشعب اليمني دخل العام الخامس بكل جد وثبات وشموخ وعزه وانتصار بفضل تضحيات الرجال الصادقين من الشهداء والجرحى والأسرى.



وأشار إلى اهميه تذكر مواقف الأسرى الذين يتعرضون للتعذيب والقهر في سجون الاعداء في الوقت الذي نعامل فيه اسراهم بكل احترام وإنسانية، لافتا الى ان غطرسة وحقد العدوان دفعت بابطال ورجال اليمن الى النفير للجبهات ليسطروا أروع صفحات من البطولات والانتصارات.



وكان المدير التنفيذي لمؤسسة احرار اليمن عبدالله حنش أشار الى ان هذا المشروع ياتي في إطار حرص المؤسسة على تقديم العون لأسر المفقودين والأسرى التي قدمت الغالي والنفيس فداء للوطن.



واكد أن الاهتمام بتلك الأسر من أولويات عمل المؤسسة وخاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار، مثمنا جهود الهيئة العامة للزكاه المبذولة في هذا الجانب.

سبأ
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