محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مسالخ أمانة العاصمة يصادر 40 من المواشي غير الصالحة للاستهلاك صنعاء - سبأ :

تتواصل الحملة الرقابية الميدانية على أسواق ومداخل أمانة العاصمة الرئيسية لمنع دخول وذبح صغار وإناث المواشي وكذا المواشي غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والتي ينفذها مكتب المسالخ وأسواق اللحوم بالأمانة.



وضبطت اللجان الرقابية بمكتب المسالخ بالأمانة, بالتنسيق مع مكتب المسالخ بصنعاء والأمن خلال الأسبوعين الماضيين وصادرت 40 من المواشي المصابة بالأمراض منها 35 أغنام وماعز وخمس أبقار, بقاع القيضي, منطقة شملان, الأزرقين, المطار, خشم البكرة وريمة حميد.



وأوضح مدير المسالخ وأسواق بيع اللحوم بالأمانة أحمد إدريس لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ), أنه تم إجراء الكشف الصحي والبيطري للمواشي المصادرة والتي أكدت أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي .



ولفت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات بإعدام المواشي المصادرة بناءً على تأكيدات نتائج الكشف الصحي والبيطري .. منوها بجهود مكتب مسالخ محافظة صنعاء وأجهزة الأمن بنقاط مداخل الأمانة الرئيسية وتعاونهم مع الحملة.



وبيًن إدريس أن 13 دكتور بيطري يقومون في مداخل العاصمة بإجراء الكشف البيطري الأولي للمواشي والدواجن, بالإضافة إلى كادر ميدانياً للرقابة ومنع دخول صغار وإناث المواشي إلى أسواق أمانة العاصمة, إلى جانب ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة.



وأشار إلى أنه تم تخصيص كادر بيطري بسوق الدواجن المركزي بذهبان بمديرية الثورة لإجراء كشف طبي بيطري للدواجن والتأكد من سلامتها قبل توزيعها وبيعها في الأسواق والمحلات بمديريات الأمانة بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.



وأكد مدير المسالخ أن هذه الجهود تأتي في إطار الحملة التي دشنتها قيادتي أمانة العاصمة ووزارة الزراعة نهاية أبريل الماضي بمدخل الأمانة, بهدف تعزيز الجوانب الصحية ومنع ذبح صغار وإناث المواشي بما يكفل الحفاظ على الثروة الحيوانية.

سبأ [20/مايو/2019]سبأ